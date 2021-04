Orthez : les fêtes annulées pour la deuxième année consécutive

L'édition 2021 des fêtes d'Orthez est annulée à cause de l'incertitude atour de la situation sanitaire. "Nous sommes forcément déçus mais c'est avec responsabilité que l'on prend cette décision. Rien ne serait pire que de vouloir à tout prix maintenir des fêtes qui pourraient avoir un effet sur la santé de nos concitoyens", explique Emmanuel Hanon, le maire de ville.

Anticiper une potentielle annulation des fêtes au dernier moment va permettre à la municipalité de s'organiser pour maintenir une certaine convivialité cet été. Le programme d'animation sera finalisé et dévoilé en juin prochain, après des concertations avec les différents acteurs locaux."Un certain nombre de choses sont prévues, on espère qu'on pourra les tenir. Il s'agit du marché des producteurs qui se tenait traditionnellement et des marchés nocturnes que nous avions dû annuler l'année dernière", précise le maire d'Orthez.

Incertitudes autour de l'organisation de spectacles taurins

Il sera difficile d'organiser des corridas ou des courses landaises s'il y a toujours une jauge de public autorisée dans les arènes cet été. "Le fait d'avoir des arènes pleines est nécessaire par rapport à l'ensemble des frais qui sont engagés", explique Emmanuel Hanon.