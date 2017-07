A Oloron, on soigne les séniors par la canithérapie

Trois jeudis par mois, Victor Labaci kinésithérapeute anime un atelier de soins avec ses deux chiennes. La canithérapie, comme on le dit, est de plus en plus pratiquée dans les maisons de retraite car elle apporte un mieux physique mais aussi moral.

Depuis trois ans à l'EPHAD Henri Laclau d'oloron (établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) Victor Labaci kinésithérapeute anime plusieurs fois par mois un atelier avec ses deux chiennes.

Il s'agit d'un atelier thérapeutique pour des pensionnaires choisis par l'équipe médicale. Un atelier qui leur permet à travers les exercices avec les animaux de retrouver de l'autonomie mais aussi de reprendre confiance en eux. La médiation animale permet en effet de faire de nombreux progrés et de soigner. C'est la motricité, l'équilibre mais aussi le psychologique qui vont être amélioré. Les chiennes obéissent et réalisent l'exercice en partenariat avec le patient ou bien jouent le rôle de catalyseur.

reportage lors de l'atelier de canithérapie Copier

Bernard apprécie l'atelier et les liens avec les deux chiennes © Radio France - Sophie Peyridieu

Le petit groupe de pensionnaires qui participe à l'atelier a des liens privilégiés avec les deux chiennes et apprécient, au bout de plusieurs mois il y a un mieux dans le relationnel et la prise d'initiative.

Alicia Foix psychomotricienne ne voit que des bienfaits dans cet atelier Copier

Victor Labaci lance un appel aux seniors qui souhaitent pratiquer de tels ateliers en individuel car il y a un projet de l'hôpital d'Oloron avec des financements et on ne trouve pas assez de candidats. Il faut appeller le 0559393795.