Orval : les gilets jaunes, amers, détruisent leurs installations

Orval, France

Les pouvoirs publics mettent en avant une occupation illégale de l'espace public et un risque pour la circulation alors qu'un accident a causé la mort d'une 9eme personne dans le Lot et Garonne. Des gilets jaunes qui ne veulent pas baisser les bras pour autant.

Les gilets jaunes d'Orval rangent leurs installation sur le rond point près de l'autoroute. © Radio France - Kseniya Moustafaeva

Les gilets jaunes d'Orval ne veulent pas prendre le risque de la bagarre avec les forces de l'ordre. Ils remballent leurs installations de fortune, la rage au coeur : " On est viré comme des mal-propres. Certains ont eu ce qu'ils ont voulu grâce aux gilets jaunes, alors maintenant nous on nous ignore. Les routiers ont eu ce qu'ils voulaient, ils devaient faire grève avec nous, les forces de l'ordre aussi. On nous laisse comme des chiens. On est très amer, en colère, on a de la peine. On avait créé comme une famille ici." Mais affirment-ils, ce n'est pas la fin de l'action : " Tout dépendra de notre débat parce qu'on ne prend jamais de décision sans avoir consulté tout le monde. La démocratie absolue. On est devenu une confrérie. On a entamé un mouvement depuis trop longtemps pour l'interrompre. Il reprendra sous d'autres formes. "

Le sapin de Noël devrait rester symboliquement sur le rond-point d'Orval. © Radio France - Kseniya Moustafaeva

La hausse de la prime d'activité, l'exemption de la hausse de la CSG pour les plus petites retraites (inférieures à 2.000 euros) , des miettes, selon ce retraité : " On n'a rien eu du tout. 100 euros, on se fout de la gueule du monde. " Au delà des mesures sur le pouvoir d'achat, certains réclament toujours des solutions politiques : " Il faudra remettre ça avant les prochaines élections, et peut-être même avant. ce qu'il faut, c'est une dissolution de l'assemblée nationale." Et certains affirmaient vouloir passer symboliquement le réveillon de Noël sur ce rond-point d'Orval, un lieu occupé depuis le 17 novembre.