Osez une Saint-Valentin coquine à Dijon

C'est la Saint-Valentin, une fête commerciale certes, toujours l'occasion de se lancer et d'offrir des objets coquins. L'objectif est surtout de faire plaisir ! Au magasin Pink Plaisir à Chenôve près de Dijon, un tiers du chiffre d'affaire annuel se fait aux alentours du 14 février.

300 mètres carrés de rayons sexys où les clients sont nombreux, conseillés par trois vendeuses. De la lingerie, huiles de massage, aux produits plus hard, sans oublier le plus grand succès : les sex-toys.

Le vendeuses aiguillent les clients, des débutants aux plus connaisseurs. Elles leur demandent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent provoquer chez leur partenaire et ce qu'ils ont déjà testé.

Les classiques : menottes et petits canards vibrants

Il y a les classiques, comme les menottes ou le fameux canard vibrant.

"Ce canard, c'est un peu la banderole de l'érotisme," souligne la Virginie la responsable du magasin. Ancien outil de massage, il a ensuite été détourné en sex-toy : "ça reste un classique, surprenant, drôle et surtout ça ne choque pas". Il existe en plusieurs coloris, son prix varie entre 29 et 39 euros en fonction de la taille.

Pour la Saint-Valentin : des menottes pour faire une petite blague, des huiles essentielles et des bougies car on aime se faire des massages. Les menottes ça fait longtemps qu'on en parle, mais je ne sais pas encore si on va les utiliser ! " - Un client