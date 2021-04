Ota : les villageois se mobilisent pour empêcher l’expulsion d’un couple de personnes âgées

Une centaine de personnes s’est rassemblée ce matin à Ota pour empêcher EDF de couper l’électricité à un couple. Un arrêté d’expulsion et de destruction avait été prononcé leur encontre il y a plusieurs années, mais la préfecture les avait alors assuré que rien ne serait fait de leur vivant.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce matin à Ota pour empêcher les services d'EDF de couper l'électricité à un couple en vue de son expulsion.

Agés de 76 et 86 ans, ils avaient construit il y a quelques années un appartement au-dessus de leur atelier de mécanique, juste avant l’entrée de la marine de Porto, sur la commune d’Ota. Suite à une dénonciation, cette construction avait été jugée illégale et un avis d'expulsion et de destruction prononcé.

Accord tacite

Mais selon le maire de la commune, un accord tacite avait été passé avec la préfète de l'époque, Josiane Chevalier, qui s’était rendue sur place. Ces personnes, vu leur âge et leurs moyens, ne devaient pas être expulsées et l'appartement ne serait pas détruit de leur vivant. Cet accord avait été respecté par son successeur, Franck Robine, mais la préfecture a désormais décidé d'appliquer la décision, sans prévenir le couple.

« J’ai appris ça hier par la bande », raconte le maire, Pierre-Paul de Pianelli. « Si je ne l’avais pas su la population n’aurait pas pu se mobiliser et ce soir ils n’auraient plus d’électricité ».

Les gendarmes mobiles étaient là pour accompagner les équipes d'EDF - DR

Ce jeudi matin de nombreux villageois se sont donc déplacés pour soutenir le couple et des gendarmes mobiles ont été envoyés sur place rendant la situation très tendue.

« J’ai essayé d’arranger les choses, déjà à l’époque du préfet Strozda », poursuit Pierre-Paul de Pianelli, « mais là je suis d’une totale impuissance, voire même on me demande d’être le bras du préfet, c’est aberrant».

Le maire ne comprend pas que la situation ait changé d’un coup et qu’aucune discussion préalable n’ait été entamée. « Mettez-vous à leur place, 76 ans et 86 ans ! Il doit y avoir une intervention des services sociaux, pour essayer de trouver une solution ».

A la mi-journée les services d’EDF sont finalement repartis sans avoir pu couper l’électricité, les forces de sécurité ont, elles aussi, quitter les lieux mais les villageois se disent très inquiets pour la suite.