CARTE : Où trouver les marchés de Noël en Dordogne ?

Dernier week-end avant les fêtes de Noël, il est encore temps d'aller chercher les derniers cadeaux dans un des marchés de Noël maintenus en Dordogne. Si beaucoup ont été annulés à cause du coronavirus, quelques communes se sont adaptées aux règles sanitaires pour maintenir la féerie des fêtes de fin d'année. Des artisans locaux proposent des idées cadeaux : vêtements, objets de décoration, bijoux ou encore de maroquinerie. Rendez-vous samedi 19 décembre à Périgueux, Neuvic, Campsegret ou Bergerac. A Coulounieix-Chamiers, un marché de créateurs est organisé dimanche 20 décembre.

Et pour le repas de Noël...

Qui dit Noël, dit repas de Noël. Pour du foie gras, de la confiture ou encore du pain d'épice c'est à Sarlat du dimanche 20 au mercredi 23 décembre. Il y aura même des noix et des truffes à Brantôme en Périgord samedi 19 et dimanche 20 décembre. Un producteur d'huîtres sera présent au milieu des bijoux et des confitures au marché de Ribérac samedi 19 et dimanche 20 décembre.

Plus d'informations sur les marchés de Noël en Dordogne.