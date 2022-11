Comment déclarer (ou faire détruire) vos armes détenues sans autorisation en Alsace

Le ministère de l'intérieur et des Outre-mer organise dès ce vendredi 25 novembre, et jusqu'au 2 décembre une opération d'abandon simplifié d'armes à l'Etat. Sept points de collecte, des "armodromes", sont en place dans les gendarmeries et commissariats du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le ministère de l'intérieur invite à rendre les armes © Getty - A. Bernat Bacete En France 2 millions de personnes détiendraient des armes illégalement, principalement des armes de chasse ou de guerre. Les autorités proposent de régulariser la situation. En Alsace comme dans le reste de la France, vous pouvez soit les déposer dans des points de collecte, soit les enregistrer au cours d'une grande opération de régularisation. ⓘ Publicité Des objets souvent transmis dans le cadre familial Vu le passé historique de l'Alsace, on peut imaginer qu'un bon nombre d'armes sommeillent dans les caves, les armoires ou les greniers. Souvent elles se transmettent de génération en génération, sans connaître le cadre légal de leur détention. Les gendarmes de Haguenau, qui gèrent la collecte dans le Bas-Rhin ont par exemple reçu un appel d'un homme qui souhaite se débarrasser d'un pistolet, il appartenait à son grand- père qui l'avait donné à son fils, lequel vient d'être placé en Ehpad. Sept armodromes en Alsace Jusqu'au 2 décembre, les détenteurs d'armes sans titre peuvent s'en débarrasser sans formalités administratives en allant les déposer dans les points de collecte baptisés "armodromes", à la condition de ne pas s'y rendre en empruntant les transports en commun. Sept points de collecte sont en place en Alsace. Dans le Bas-Rhin, il s'agit des commissariats de police de Strasbourg et Sélestat et de la gendarmerie de Haguenau. Dans le Haut-Rhin, ce sont les gendarmeries de Colmar, d'Altkirch et de Soultz et le commissariat de Mulhouse. Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer vous pouvez prendre rendez-vous téléphoniquement pour une collecte à domicile en contactant, dans le Bas-Rhin, la gendarmerie au 03.88.07.41.00 ou la police au 06.74.15.53.50. Dans le Haut-Rhin il faut appeler le 03.89.29.23.77. Il est possible de conserver ces armes Si vous souhaitez conserver ces armes, c'est possible, après déclaration, si vous êtes chasseur, licencié d'un club de tir ou collectionneur mais à la condition de faire neutraliser l'arme. Des agents administratifs pourront vous renseigner dans les points de collecte, il faudra vous y présenter avec une photo de l'arme, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. À lire aussi Fusils, munitions, sabres : les Français bientôt invités à rendre leurs armes non déclarées Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !