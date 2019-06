Où donner son sang aujourd'hui en Pays de Savoie dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang ?

C'est la journée mondiale des donneurs de sang ce vendredi, avec ce slogan pour inciter les personnes qui n'ont jamais donné, à franchir le pas. Un autre chiffre pour motiver votre don : 1 million de patients sont soignés avec des produits sanguins chaque année. Pour certain la transfusion à vie est le seul remède.

L’Établissement Français du Sang est maintenant sur les réseaux sociaux pour toucher le maximum de personne et les jeunes notamment.

Notre cœur de cible ce sont les 18, 30, 40 ans, des personnes ultra connectées. On est sur tous les réseaux sociaux, on a même lancé une application Don de sang. On peut être géo-localisé, trouver la collecte la plus proche de nous, créer son espace de donneur, savoir combien de dons on a fait, combien de malades on a aidé etc -Cécile Ardilouze, de l'EFS Chambéry