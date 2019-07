Où emmener son chien à la plage en Charente-Maritime ?

Charente-Maritime, France

Où emmener son chien se baigner en Charente-Maritime ? Vu les températures ces dernières semaines, c'est un vrai problème : la plupart des plages du département sont interdites aux animaux, du moins celles ouvertes à la baignade et surveillées. Mais il y a quand même des espaces disponibles, notamment hors des plages, sur la côte. Et quelques plages autorisées, la plupart avec des restrictions d'horaires. Attention, sur la plupart les chiens doivent être en laisse, l'amende en cas d'infraction peut être importante : 135€ sur la plage de Saint Froult, par exemple, et la police municipale patrouille régulièrement ! Certains sites internet proposent des listes de plages autorisées, mais elles ne sont souvent pas actualisées : ce sont les mairies qui décident de donner ou non l'autorisation d'accès aux plages. Voici la carte 2019 des lieux de baignade en Charente-Maritime, nous avons répertorié 19 lieux, selon les informations données par les mairies (en vert les plages autorisées, en jaunes celles où il y a des restrictions, cliquez sur les symboles pour avoir la localisation exacte).

Apprendre aux chiens à ne pas avoir peur de l'eau

Dans l'agglomération de La Rochelle, par exemple vous pouvez emmener votre chien à Lhoumeau où il n'y a que des rochers, où sur la plage du Roux à Aytré. C'est là que nous avons rencontré Camille. Elle vient deux fois par semaine faire baigner Malou son golden rétriver qui tire sur sa laisse à peine descendu de la voiture. "Je pense qu'elle entend les vagues, elle sent les odeurs. Elle adore, elle se met dans le sable, elle s'y roule, donc elle est heureuse".

Malou, heureuse sur la plage du Roux à Aytré © Radio France - Marie-Laurence Dalle

David Renou, éducateur canin à La Rochelle confirme qu'il est important d'emmener son chien à la plage, et de lui apprendre à ne pas avoir peur de l'eau : "En cas de chaleur importante un chien ne doit pas avoir peur d'aller se coucher dans l'eau assez facilement pour faire baisser sa température interne". L'eau permet aussi aux animaux, comme pour les humains, de faire de l'exercice sans trop forcer : "le squelette sera beaucoup moins sollicité, et le chien n'aura pas mal aux articulations, c'est important pour les gros ou les vieux animaux" souligne David Renou.

Ce n'est pas forcément intéressant d'imposer à son chien de rester sous un parasol, je préconise d'emmener son chien dans une pension à la journée - David Renou, éducateur canin à La Rochelle

Pour les vacanciers, le mieux est de laisser son chien dans une pension à la journée, où des professionnels lui proposeront des activités, et d'aller à la plage sans son animal. Pour les charentais-maritimes qui travaillent, David Renou conseille de les sortir, même rapidement en fin de soirée sur la côte : "le littoral est accessible à tout le monde, hors des plages. On ne peut pas interdire d'y emmener son chien". Et petit conseil, n'oubliez pas la crème solaire sur la truffe si elle est rosée ou dépigmentée, les chiens aussi peuvent attraper des coups de soleil.