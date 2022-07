Où en est-on dans le déploiement de la fibre dans le Berry ?

Depuis 2017, des travaux d'envergure ont démarré dans le Cher et dans l'Indre. L'objectif : que tout le territoire soit raccordé d'ici 2025. Il reste du travail, surtout dans les zones rurales. Pour l'instant, en dehors des grandes agglomérations, 72 % du Cher et 57 % de l’Indre a accès à la fibre.

Elle est attendue par de nombreux Berrichons. Depuis 2017, des travaux d'envergure ont débuté dans l'Indre et dans le Cher, pour que d'ici 2025, 100% des deux départements soient raccordés à la fibre optique. C'est déjà le cas à Châteauroux et dans les autres grandes agglomérations. Mais quand est-il des zones rurales, à un peu plus de trois ans de l'échéance ?

155.000 prises déployées sur les deux départements

C'est plutôt bien parti. Malgré le Covid, le calendrier des travaux a été tenu. "On a, à terme environ 240 .000 prises qui sont prévues sur les deux départements, compte Laurent Roussat, le directeur de Berry Fibre Optique, qui exploite le réseau dans le Berry. À ce jour, on en est à 155 .000 prises de déployées. On en a 92.000 sur le département du Cher et on est à 63 .000 sur le département de l'Indre." Cela fait donc 57% des communes en dehors de l'agglomération de Châteauroux qui sont raccordées à la fibre dans l'Indre. Et 72% des villes en dehors des agglomérations de Bourges et de Vierzon connectées dans le Cher.

Raccorder les communes de moins de 1.000 habitants

Mais aujourd'hui, le plus dur reste à faire. La phase 1 de ce grand raccordement à la fibre concernait les villes de plus de 1.000 habitants. Elle a pris fin en décembre 2021. La phase 2, qui a commencé en février concerne les villes de moins de 1.000 habitants. "Ce qui reste, c'est ce qui est le plus coûteux, ce qui nécessite beaucoup de câbles à déployer pour peu de prise par rapport à ce qui a été fait précédemment, explique Christophe Courtemanche, à la tête du syndicat mixte RIP 36, en charge du déploiement de la fibre dans l'Indre. Et ce ne sont même pas les villages les plus compliqués. C'est vraiment les habitations isolées. Vous avez, par exemple, une maison qui est à un kilomètre des maisons les plus proches. Ce sont ces maisons isolées qui sont les plus compliquées"

100% du Berry raccordé d'ici 2025

Mais l'objectif reste le même. 100% du Berry raccordé à la fibre optique d'ici fin 2025. "Aujourd'hui, on a fait face, comme vous le savez, une crise sanitaire pendant deux ans face à laquelle l'entreprise a parfaitement su s'adapter, réagir, et respecter le calendrier de déploiement, défend Laurent Roussat. Ce qui nous amène à être très confiants sur la capacité à atteindre l'objectif d'ici fin 2025. " Les prochaines communes du territoire à être raccordées à la fibre seront Saint-Août, Ambrault et Bommiers.