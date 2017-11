Où en est la loi de lutte contre la prostitution ?

Plus d'un an et demi après le vote de la loi de lutte contre la prostitution, à Poitiers une jeune nigériane, victime d'un réseau, va pouvoir intégrer un parcours de sortie. C'était l'un des volets de cette loi, moins médiatique que celui sur la pénalisation du client.

Elle devrait pouvoir compter sur une aide financière, une aide au logement, un accès à la formation professionnelle... Une jeune nigériane, victime d'un réseau de prostitution à Poitiers va pouvoir intégrer un parcours de sortie : l'un des volets de la "loi de lutte contre le système prostitutionnel et accompagnement des personnes prostituées". Un accompagnement qui aura tardé à se mettre en place. Cette femme est pour l'instant la seule prostituée de toute la Nouvelle Aquitaine acceptée dans un parcours de sortie, alors que les décrets sont tous sortis et que la loi a été validée par l'Assemblée Nationale il y a plus d'un an et demi, le 16 avril 2016. "C'est une femme que nous suivons depuis environ six mois, raconte Emma Crews, fondatrice de l'association des Amis des femmes de la Libération, à Poitiers. En attendant l'aide de l'Etat, on a payé pour son logement, pour sa nourriture, pour tout, afin qu'elle n'ait pas à se prostituer". Elle dénonce l'application à plusieurs vitesses de cette loi : la pénalisation des clients d'un côté, l'accompagnement des prostituées de l'autre, ce qui n'est pas sans conséquence. "Si les prostituées ont des clients en moins, elle ont besoin d'une autre ressource pour vivre. Sans les parcours de sortie, elles seront encore plus en difficulté", explique Emma Crews.

Du côté du CIDFF, l'association agréée ici dans la Vienne pour s'occuper de ces parcours de sortie, on prétexte une lenteur administrative. Malgré ce retard à l'allumage, Catherine Coutelle, qui avait porté le projet à l'Assemblée ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain : "Pour que ce soit une bonne loi, il faut qu'elle soit appliquée dans son ensemble, rappelle l'ex-députée de la Vienne. Nous savions que ça allait être long. C'est pour ça qu'il est toujours utile de rappeler qu'il faut une vraie volonté politique. Il faut que le ministre de l'Intérieur donne des consignes".

Quant à la situation dans les Deux-Sèvres, elle est loin d'être meilleure : pour l'instant la commission qui doit examiner les dossiers des prostituées n'a même pas encore été créée.