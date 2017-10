Où en sont les travaux du contournement nord de Château-Gontier ?

La Présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, a visité ce mercredi le chantier du contournement nord de Château-Gontier qui se terminera en 2021. L'élue en a profité pour annoncer un investissement de 25 millions d'euros pour quatre projets routiers en Mayenne.

25 millions d'euros. C'est la somme que va investir la région Pays de la Loire dans les prochaines années pour quatre projets routiers dans le département. Il s'agit du contournement de Château-Gontier par le nord, du contournement d'Ernée, de celui de Cossé-le-Vivien et de Moulay-Mayenne. Au total la région Pays de la Loire va investir 116 millions d'euros pour des projets routiers dans les cinq départements. Des sommes annoncées par la présidente de région Christelle Morançais, dont c'était ce mercredi, la première visite officielle dans notre département. L'élue a visité le chantier du contournement de Château-Gontier par le nord.

Des crapauds et des reptiles déplacés

Les travaux de contournement de Château-Gontier par le nord devraient s'achever en 2021. Des travaux qui ont un impact sur l'environnement. Déjà trois hectares ont été déboisés au bord de la Mayenne, là où les deux viaducs vont être construits. Le premier mesure 300 mètres, l'autre 50 mètres. Cependant le projet prévoit de reboiser 6 hectares juste à côté. Les engins de travaux ont rasé quatre kilomètres de haies. Une replantation sur 13 kilomètres est prévue ailleurs. La difficulté du chantier c'est qu'il se trouve près d'une vallée à côté du ruisseau du bouillon. Il faudra donc procéder à des tirs de minages car le sol est rocheux. Des crapauds et certaines espèces de reptiles ont été délogées de leur endroit naturel, mais cinq hectares de fourrés sont prévus pour les accueillir. L'objectif est à chaque fois de compenser. Des compensations financières sont également prévus pour les 22 propriétaires qui ont dû céder leur terre. Trois dossiers d'expropriation sont actuellement dans les mains de la justice.

La région @paysdelaloire va investir 25,68 M€ dans quatre projets routiers de la #Mayenne annonce la psdte @C_MORANCAISpic.twitter.com/RkXAN721qD — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 25, 2017

Pour sa première visite officielle en Mayenne en tant que présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais a donc annoncé un investissement de 116 millions d'euros pour des projets routiers dans les cinq départements. Même si la tendance est au développement d'autres moyens de transports "plus propre" Christelle Morançais ne veut pas abandonner la voiture et le développement de nos axes routiers. "La majorité précédente a baissé de 94% les investissements routiers nous on les relance en partenariat étroit avec les départements. L'avenir c'est aussi la voiture électrique. Quand vous habitez en ville vous bénéficiez des transports, mais quand vous habitez en territoire rural et que vous avez besoin de vous déplacer, notamment pour aller au travail, la route est importante. Plus de 62% des ligériens utilisent leur voiture pour le trajet domicile-travail" explique la présidente de la région Pays de la Loire.