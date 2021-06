"Où est Angela ?" : le dispositif pour lutter contre le harcèlement de rue se déploie à Tours

Ce n'est pas l'étude la plus récente. Mais elle est parlante et reste malheureusement d'actualité. Selon un rapport du département d'Indre-et-Loire publié en 2016, 97% des femmes disent avoir été victimes de harcèlement dans la rue, au moins une fois dans leur vie.

Pour y mettre fin, une association rouennaise a lancé en 2019 un dispositif nommé Angela. L'idée, c'est que n'importe quelle personne qui se sent en danger, menacée ou suivie peut entrer dans un établissement labellisé, un bar par exemple, pour donner l'alerte de la façon la plus discrète possible, en demandant à un serveur "Où est Angela ?". Il sait alors de quoi il s'agit et peut la mettre en sécurité.

Dans la métropole de Tours, l'association MeTours, qui s'est créée sur la base du mouvement MeToo, vient de lancer l'opération. Le personnel de la guinguette du bord de Loire vient d'être formé pour savoir comment agir. Une affiche "Demandez Angela" est placardée à l'entrée. Une manière d'informer les femmes qu'elles peuvent trouver refuge ici en cas de problème.

Quand une personne se retrouve harcelée, elle est souvent seule face, entre guillemets, à un banc de poissons. Car même si le harceleur est seul, il donne l'impression d'être en position de force.

"Je trouve ça très bien car ça m'arrive très souvent d'être harcelée dans la rue, explique Katie, une cliente. Il y a aussi des garçons qui s'installent à côté de vous, en essayant de discuter avec vous, même si vous leur faîtes comprendre que vous n'avez vraiment pas envie. J'ai trouvé quelques parades en m'habillant différemment quand je sors le soir ou je fais mine de partir du bar quand je suis importunée et je reviens m'y asseoir juste après."

Désormais, si elle harcelée, elle peut aller voir un membre de la guinguette, qui la mettra en sécurité, lui commandera un taxi pour rentrer voire alertera la police. "L'idée, c'est d'inverser le rapport de force, estime Ronan Brient, le co-fondateur de l'établissement. Quand une personne se retrouve harcelée, elle est souvent seule face, entre guillemets, à un banc de poissons. Car même si le harceleur est seul, il donne l'impression d'être en position de force. Mais ici, à la guinguette, on est un plus gros banc de poissons que lui. Et le harceleur se retrouve esseulé. Notre rôle aussi, si la victime nous l'autorise, c'est d'aller discuter avec son harceleur, le mec un peu lourd, pour qu'il comprenne et qui ne recommence pas."

Convaincre pharmacies, commerces et bâtiments publics

Pour Clémence, membre de l'association MeTours, il faut en finir avec ce sentiment d'impunité. "La rue appartient à tout le monde, les espaces semi-publics comme les bars appartiennent à tout le monde et ce n'est pas normal que nous n'en profitions pas tous de la même manière. Car aujourd'hui, une personne qui harcèle dans la rue une femme, sauf s'il est pris en flagrant délit, ne risque pas grand-chose. Et la victime, à l'inverse, se retrouve démunie. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective."

Deux bars, pour l'instant, adhèrent au dispositif Angela à Tours. L'objectif, à terme, c'est d'en former d'autres et de convaincre commerces, bâtiments publics et pharmacies.