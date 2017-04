Quels secteurs recrutent dans les Alpes-Maritimes ? Les résultats de la dernière enquête de Pôle Emploi

Pôle Emploi dans les Alpes-Maritimes vient de révéler les résultats d'une étude qui dévoile ce que comptent faire les entreprises en terme d'embauches pour les prochains mois.

Jean-Renaud Fournier est directeur territorial délégué de Pôle Emploi dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 sur France Bleu Azur.

"Beaucoup d'intentions d'embauches"

Jean-Renaud Fournier nous révèle les résultats de cette étude. Bonne nouvelle : il devrait y avoir du travail dans les Alpes-Maritimes : "Les intentions d'embauches sont de 44.200 recrutement pour 2017. C'est 8% de plus que l'an dernier. Ça recrute plus à Antibes et à Cannes, un peu moins sur le bassin niçois probablement à cause des événements du 14 juillet."

"Se méfier de certaines offres sur le net"

Jean-Renaud Fournier met en garde également contre certaines offres que l'on retrouve sur le net : "Le Bon Coin pour nous ce n'est pas une concurrence. Il y a beaucoup moins d'offres que sur Pole Emploi. Ce que je conseille c'est de faire attention sur certaines offres. Nous n'avons pas d'offres frauduleuses".