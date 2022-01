PHOTOS - Où est Charlie ? Sur la piste du sanglier star et voyageur du Tarn

Pour comprendre mieux la manière dont le sanglier pratique la ville, la fédération des chasseurs du Tarn a équipé un sanglier d’un collier GPS pour analyser ses déplacements et son comportement. Un programme Via Fauna qui plait beaucoup aux Tarnais.

Un sanglier a été tué dans un parc à Toulouse, dans le quartier de la Faourette, il y a quelques jours. Un sanglier qui se retrouve en plein cœur de la ville, ça arrive de plus en plus souvent et forcément ça fait des dégâts. Alors comment éviter que les sangliers entrent dans les villes et comment connaître leur comportement ? Un projet qui mêlent ces deux objectifs fait le buzz dans le Tarn. Le programme est appelé par tous "Où est Charlie ?" comme le petit bonhomme avec le pull rayé rouge et blanc qu’on cherche dans les livres d'enfant. Charlie pèse 45 kg environ, c’est un beau mâle capturé par la fédération de chasse que dirige David Eymard.

"Charlie, c'est le pseudonyme qu'on a donné à un sanglier, c'est un animal sauvage qu'on a pu capturer dans le cadre de l'opération de suivi des populations de sangliers sur l'agglomération d'Albi. Avant de mettre un collier GPS à un sanglier, il faut qu'il corresponde à une certaine morphologie. On avait pris plusieurs sangliers déjà, et c'est le seul qui à qui on a pu mettre le collier."

Les aventures de Charlie sur Facebook

Toutes les semaines, le programme Via Fauna publie le parcours de Charlie sur Facebook. Des dizaines de Tarnais commentent et attendent les nouveaux épisodes. Il faut dire qu’au début, Charlie était plutôt sage. Il se baladait dans un rayon de sept kilomètres autour d’Albi.

Et puis, il est devenu aventurier fin décembre. Il a passé la nuit du réveillon de Noël à longer l’A68 jusqu’à Gaillac. Pour la Saint-Sylvestre, il a passé la soirée dans une autre cachette entre Gaillac et Grauhlet. Le tout en faisant de long trajet très rapide comme s’il savait où il allait.

Des parcours qui vont apprendre beaucoup, confirme David Eymard. "Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si ces animaux restent à proximité de l'agglomération. Où est-ce que ce sont des animaux qui font des allers-retours. Est-ce qu’ils viennent de temps en temps dans le monde urbain ? Est-ce qu’ils restent un peu plus en milieu rural ? Ce qu'on a déjà constaté, c'est qu'effectivement, Charlie fait pas mal de kilomètres et ce manière variable dans le temps. À des moments, il reste cantonné quelques jours au même endroit, et puis il fait 10, 20, 30 kilomètres."

"Et surtout, on voit comment il utilise l'espace par rapport à l'aménagement du territoire. On a notamment une grande route, la départementale 612 vers Castres. Il l'a traversée à plusieurs reprises, dans un sens ou dans l'autre. On a aussi une autoroute, l’A68, qui va à Toulouse, il l’a traversée également. On espère pouvoir avoir des données sur un temps assez long pour voir s'il y a de la répétition dans cette prospection du territoire."

Friches industrielles débroussaillées

Ce programme Via Fauna été lancé par la fédération de en partenariat avec le CNRS ( comme une centaine d’autres projets en France ) mais aussi le Grand Albigeois.

L’agglomération d’Albi veut mieux connaitre et protéger la biodiversité sur son territoire. Le but maintenant c’est de voir si les couloirs écologiques sont à la bonne place et suffisants. L’enjeu c’est aussi d’éviter que les sangliers détruisent les parcelles de maraîchers ou les terrains des particuliers. Et des solutions, pour les friches notamment, sont en cours.

Camille Demazure est élu à Saint-Juéry, vice-président du Grand Albigeois en charge de la biodiversité : "On en apprend beaucoup en suivant le phénomène Charlie par GPS. Il vient passer ses nuits dans les friches industrielles, dans des endroits qui ont été délaissés, soit par l'activité économique, soit même par d'autres usages commerciaux. Par exemple, on a pu effectivement observer quelques dégâts sur les communes de l'agglo où on avait trouvé des gîtes. Donc, on a essayé de traiter le problème, d'abord en comprenant pourquoi ils étaient venus. Et puis après, on peut lancer des opérations, par exemple, de débroussaillage. Pour finalement, déplacer l'espèce vers un autre lieu."

Une mascotte pour parler biodiversité

Et l’engouement de la population, le buzz que fait Charlie, c’est un bonus inattendu pour l’agglomération confirme l’élu. "Il y a un grand intérêt pédagogique là où la question de la biodiversité est parfois effectivement peut être complexe. Un peu loin des préoccupations quotidiennes. Là, on retrouve quelque chose de très parlant, mais on suit un animal en direct. On sait où il va et où il chemine. On savait qu'on pouvait trouver quelque chose d'assez concret qui parle aux gens, mais on est vraiment surpris par le volume des réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et finalement, on est aussi surpris par l'importance que peut avoir l'animal le vivant pour tous les habitants du territoire."

Dans cinq mois, le GPS va tomber automatiquement. Charlie retournera dans l’anonymat. Quatre autres sangliers seront suivis dans d’autres secteurs de l’agglo. Et on croise les doigts pour qu’aucun chasseur ne le tire d’ici là. Mais c’est une possibilité que n’exclut pas la fédération de chasse.

Charlie est suivi pour six mois. Ensuite le GPS tombera automatiquement. - Fédération de chasse.