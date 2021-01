Où est né le premier bébé de la nouvelle année en Mayenne ?

Alors qu'en début d'après-midi, il n'y avait toujours pas eu de naissance en ce 1er janvier 2021 dans les maternités de Laval et Mayenne, l'activité a été plus dense au Centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne. Trois naissances ont eu lieu dans les premières heures de 2021. Le premier à avoir pointé le bout de son nez, c'est Léo, à 1 heure du matin. Le petit garçon pesait 3 kilos 180 à la naissance. Pour le plus grand bonheur des nouveaux parents, Doriane et Sébastien qui habitent Cheméré-le-Roi dans le sud Mayenne.

Deux autres naissances ont suivi à 2h et 3h du matin alors que le dernier bébé de l'année à la maternité de Château-Gontier est né à 23 heures. 752 naissances ont été enregistrées en 2020 au centre hospitalier du Haut-Anjou.