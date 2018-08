L'impatience monte chez les fans de l'équipe de France de football. Un peu plus d'un mois après le sacre des Bleus, champions du monde pour la seconde fois, ils attendent le maillot avec les deux étoiles. On en trouve déjà dans certains départements, mais dans les Landes il faudra encore attendre.

Landes, France

Le fournisseur et équipementier officiel de l'équipe de France de football, Nike, est en train de livrer 30.000 nouveaux maillots, avec les deux étoiles. Dans les Landes, il va falloir faire preuve de patience, le maillot "2 étoiles" ne sera pas disponible avant quatre jours... au moins ! Les magasins de sport dans les Landes devaient en recevoir cette semaine, mais la livraison a pris du retard. "Si on les a avant la fin du mois, on sera content", dit un vendeur d'"Intersport" de l'agglomération montoise.

Ces maillots seront rares ! Dans un premier temps, il y en aura seulement une centaine dans tout le département. Chaque magasin ne reçoit qu'un petit lot, entre 9 et 26 maillots pour les "Intersport" de Dax, Mont-de-Marsan et Biscarrosse. Le nombre varie en fonction de la taille du magasin et des ventes réalisées sur les maillots "1 étoile" cet été. C'est même encore moins ailleurs. Les "Sport 2000" de Mimizan ou d'Aire-sur-Adour ne pourront mettre en vente que six tuniques.

Il va falloir être patient

Les vendeurs expliquent recevoir chaque jour des clients qui veulent réserver un maillot, mais c'est impossible ! Ce sera premier arrivé, premier servi. Mais la situation devrait s'améliorer, avec le temps. "Intersport" ou "Sport 2000" vont recevoir d'autres livraisons cet automne, avec bien plus de maillots à chaque fois. Et puis, d'autres enseignes comme "Leclerc" ou le site Internet de "Decathlon", qui ne reçoivent rien lors de cette première livraison, vont aussi être approvisionnés plus tard. Les vendeurs sportifs assurent qu'à Noël il y aura assez de maillots pour tout le monde.

Pour justifier les délais qui peuvent paraître longs pour trouver un maillot, alors que la finale a eu lieu le 15 juillet dernier, Nike met en avant le temps nécessaire à la production de ces dizaines de milliers de maillots, les délais de transport, d'acheminement, de livraison. Le maillot officiel simple coûte 85 euros.