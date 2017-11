Où faire sa demande de carte grise en Bretagne ?

À partir du lundi 6 novembre, le service des cartes grises est officiellement fermé au public dans toutes les préfectures de France. Comment procéder ? Soit via internet, soit via un professionnel agréé par le ministère de l'Intérieur mais dans ce dernier cas c'est payant.

Certains parlent de privatisation partielle d'un service public. Désormais, pour une demande de carte grise et pour que le service reste gratuit, il faut faire la demande via internet. Soit depuis chez vous, soit depuis l'ordinateur disponible à l'accueil de la préfecture du Finistère, soit depuis l'une des 12 maisons de service au public du département.

30€ en moyenne via un professionnel agréé par le ministère de l'Intérieur

Certains Bretons ont même carrément décidé de se lancer dans la profession en flairant le bon filon. Romain vit à Quimper et il travaille depuis cinq mois dans une galerie commerçante pour délivrer des cartes grises : "Je suis quasiment sûr que la fin des demandes de cartes grises en préfecture, ça va me permettre de doubler mon chiffre d'affaires."

À Quimper, le site officiel immatriculation.ants.gouv.fr recense une trentaine de professionnels agréés, presque 50 à Brest. En tout, le site en relève 348 pour tout le département du Finistère. Ils sont garagistes, concessionnaires parfois loueurs. D'après 60 millions de consommateurs, quand on passe par eux, la prestation coûte en moyenne 30€. Mais ça vaut le coup de se renseigner auprès de plusieurs pour parfois économiser 10€.

L'accueil du point numérique à l'entrée de la préfecture à Quimper pour tous ceux qui n'ont pas internet chez eux © Radio France - Marion Aquilina

Le vendredi 3 novembre 2017, 150 personnes seraient venues à la préfecture de Quimper au service des cartes grises contre 100-130 en temps normal. Dans la file, Sébastien qui vit à Hanvec, fait part de ses inquiétudes : "Tout se fait sur internet aujourd'hui mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas internet et je pense que certains préfèrent avoir une personne en face d'eux pour les démarches plutôt qu'un écran d'ordinateur."

78 677 cartes grises délivrées en 2016 dans le Finistère

"C'est une aubaine pour les professionnels mais c'est plus compliqué pour les particuliers", résume Gauthier, juste derrière dans la file d'attente. Il est garagiste à Quimper et délivre des cartes grises : "Un avantage, ce sont les horaires. Jusqu'ici on ne pouvait s'en occuper qu'entre 8h30 et 11h30, désormais en allant voir un professionnel certes vous payez 30€ pour la prestation mais vous pouvez y aller du lundi au samedi de 9h à 19h."

Peu importe la méthode que vous choisirez pour faire votre demande :

- Pour trouver un professionnel agréé dans le Finistère, le site officiel est là

- Si vous faites la démarche via internet, le site officiel est ici