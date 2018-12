Où jeter son sapin de Noël dans la Marne et les Ardennes ?

Chaque année après les fêtes de fin d'année se pose cette question cruciale : où jeter son sapin de Noël ? Dans plusieurs communes de la Marne et les Ardennes, en plus des déchetteries, des points de collecte spécifiques sont mis en place. En voici la liste.

A Reims, six points de collecte sont mis en place pour les sapins naturels.

Chaque année après les fêtes de fin d'année se pose cette question cruciale : où jeter son sapin de Noël ? Dans plusieurs communes de la Marne et les Ardennes, en plus des déchetteries, des points de collecte spécifiques sont mis en place pour les sapins naturels. De quoi faire un geste souvent écolo, et éviter une amende qui peut aller jusqu'à 180 euros si le sapin est jeté sur la voie publique. Voici la liste des points de collecte :

A Reims, six points de collecte jusqu'au 31 janvier :

Place Dauphinot (face au cimetière de l’Est) quartier Jean-Jaurès,

Parc Trois Fontaines (sur le parking) quartier La Neuvillette/Trois Fontaines,

Place Sainte Claire (près du banc) quartier Clairmarais / proximité quartier Centre,

Parc Léo Lagrange (parking de la sortie de la voie Taittinger) quartier Courlancy,

Square Jantzy (sur l’allée vers la statue d’Erlon) quartier Saint-Remi/ jonction quartier Clemenceau,

Parc Mendes France (à côté du parking) quartier Murigny.

Sont acceptés uniquement les sapins naturels, sans sacs (y compris biodégradables) et sans décoration.

A Châlons-en-Champagne, 10 points de collecte dans des jardins jusqu'au 24 janvier :

parc du Perthuis

aire de loisirs du Mont Hery,

square Gouraud,

square Charcot,

square Antral,

square du Verbeau,

Petit Jard,

parc Belle Vue

jardin de la Vallée Saint-Pierre.

Seuls les sapins naturels sont acceptés. Les sapins synthéthique devront être présentés à la collecte des ordures ménagères.

A Vitry-le-François, pas de point de collecte, les habitants sont invités à déposer leur sapin à la déchetterie :

Déchetterie communautaire ZI de Vitry-Marolles - Rue de l'Europe - 51300 Marolles

A Epernay, 2 points de collecte jusqu'au 31 janvier pour les sapins naturels non décorés

Le Jard, esplanade Charles de Gaulle

Square Raoul Chandon près de la piscine Bulléo

A Sedan, 7 points de collecte :

Place Cappel

Place Marcel Boulanger (Frenois)

Place d'Alsace Lorraine

Devant la maison de Quartier Claude Georgin

Place Saint Vincent de Paul

Place Lucien Sampaix

Champs de Mars

A Charleville-Mézières, 9 points de collectes jusqu'au 10 janvier :