L'extension du pass sanitaire commence ce lundi. Il sera désormais obligatoire pour entrer dans les restaurants, bars, cinémas et salles de sport. La liste des lieux où il est nécessaire ou pas, en Béarn et en Bigorre.

Où peut-on aller sans pass sanitaire en Béarn et en Bigorre ?

Nouvelle étape importante ce lundi pour le pass sanitaire. Il est désormais obligatoire pour aller dans les bars, les cafés les restaurants. Pareil pour les trajets longs, en car, en avion ou en train. Il faut aussi avoir un pass pour accéder aux établissements de santé (sauf urgences). Si vous allez voir quelqu'un à l'hôpital ou dans une clinique par exemple.

Sur notre territoire, en Bigorre et en Béarn, il reste quelques sites où on peut entrer sans pass sanitaire :

les caves de Jurançon à Gan

le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

le petit train touristique de Pau

les centres commerciaux (sauf les espaces de restauration)

Lieux où le pass sanitaire est obligatoire :

les grottes de Betharram

le château de Pau

les espaces aquatiques (Calicéo, Stade nautique de Pau, piscines à Mourenx et Tarbes, etc.)

les cinémas

Jusqu'ici, certains cinémas avaient réussi à ne pas mettre en place le pass sanitaire grâce à la jauge de 50 personnes. Mais cette jauge est désormais supprimée. Le Méliès à Pau et le CGR Saint-Louis dans le centre-ville palois, devront exiger un pass auprès des clients qui viennent voir un film dans leurs salles. "Rodage et pédagogie au début", selon le personnel du Méliès. Effectivement, à défaut d'avoir un agent qui contrôle chaque client, ces nouvelles mesures seront mises en place dès que possible.

L'accueil dans les hôpitaux

Sauf pour les urgences, il faut présenter un pass sanitaire à l'entrée d'un hôpital, d'une clinique ou encore d'un Ehpad. Maïtena Chekli, directrice des ressources humaines au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie : "L'entrée à l'hôpital est conditionnée par la présentation d'un pass sanitaire valide. La nouveauté c'est pour les visiteurs et les patients qui viennent en consultation. Quand ils se présenteront à l'hôpital, un agent exigera la présentation d'un pass sanitaire valide. Les patients ciblés sont les accompagnants, les patients qui viennent pour une hospitalisation, ceux qui viennent pour une consultation, et les visiteurs dans le cadre des Ehpads."

La direction de l'hôpital d'Oloron ajoute que : "Pour toutes les personnes qui sont vaccinées, cela va permettre plus de fluidité dans l'entrée de l'hôpital, tout en préservant la santé et la sécurité de nos patients fragiles qu'on ne peut pas mettre en contact de personnes potentiellement porteuses de ce virus."