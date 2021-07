Les professionnels de santé entrent dans la course aux vaccins depuis hier soir. Ils tentent de répondre aux nombreux appels pour un premier rendez-vous vaccinal. Entre fournitures de doses à prévoir et personnels en congé, la ré-organisation est titanesque face à la demande du gouvernement.

Où peut-on se faire vacciner sans rendez-vous et avec rendez-vous à Limoges ?

Après les annonces du gouvernement, les personnels soignants s'organisent pour allonger les créneaux de vaccination et ouvrir d'autres centres pour répondre aux multiples demandes de rendez-vous.

À la clinique Chénieux par exemple, la direction recense tous les membres de leurs équipes, personnels soignants ou non qui n'ont pas encore été vacciné pour leur fixer un rendez-vous le plus rapidement possible.

Des lignes de vaccinations restent finalement ouvertes tout l'été

Des lignes de vaccination qui devaient fermer cet été resteront finalement ouvertes comme les deux sites de la clinique des Emailleurs afin de réaliser 150 vaccins de plus par jour. De même pour le centre culturel Jean-Moulin (76 rue des Sagnes) et le gymnase municipal Jean-Le-Bail (11 rue Jean-Le-Bail).

La clinique Chénieux s'organise également pour ouvrir une ligne complémentaire sur son site : "ça demande une grosse logistique de trouver à la fois des vaccinateurs et de la place pour accueillir les personnes qui veulent être vaccinées", affirme Sandrine Blanc, la directrice.

Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou sur internet :

• par téléphone au numéro national 0 800 009 110, 7j/7, de 6h à 22h

• par internet : www.sante.fr ou www.doctolib.fr

Des accès libres sans rendez-vous dès le 16 juillet

À partir de ce vendredi 16 juillet jusqu'au samedi 31 juillet inclus, des créneaux de vaccination sont ouverts sans rendez-vous au centre Saint-Martial pour les personnes qui n'ont pas réussi à trouver un rendez-vous sur Doctolib.

Nous allons essayer d'augmenter les capacités d'accueil mais nous sommes déjà à flux tendu

Pour l'instant, la clinique est toujours en pleine réflexion pour s'adapter au mieux, notamment au niveau des vaccinateurs : "nous allons mobiliser à la fois le Conseil de l'Ordre des médecins et des infirmiers compte tenu de ces nouvelles annonces car nous avons du personnel en congé. Nous allons essayer d'augmenter les capacités d'accueil mais nous sommes déjà à flux tendu", explique la directrice.