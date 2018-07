Yonne, France

Des grandes villes aux petits villages, l'Yonne toute entière va vibrer pour les Bleus ce dimanche à 17h : France - Croatie, c'est la finale de la Coupe du monde de football 2018. Et si ça se passe au stade Loujniki à Moscou, vous pourrez y assister dans les meilleures conditions un peu partout dans le département.

Il y a bien un écran géant à Auxerre

A commencer par Auxerre, où il y aura bien un écran géant, et pas n'importe où, puisque vous pourrez assister au match enn tribunes au stade Abbé Deschamps. On l'a appris mercredi soir, après une longue attente pour les Auxerrois qui ne voyaient rien venir. Il n'y avait pas et de dispositif mis en place avant cette finale, et l'accord entre la ville et l'AJA a été trouvé tardivement. Mais c'est donc réglé : on attend près de 5.000 personnes au stade !

A Sens, l'écran géant situé place de la République depuis le quart de finale est bien sûr reconduit, de même qu'à Avallon, place des Terreaux Vauban.

Dans les salons de l'Hôtel de ville, ou au cinéma

Deux idées plus originales : à Joigny, le match sera retransmis dans les salons de l'Hôtel de ville ! Et à Toucy, c'est une séance de cinéma un peu particulière qui aura lieu, au Cinélux : la finale sera diffusée dans la salle du cinéma associatif.

Au-delà des villes principales du département, les villages aussi ont prévu le coup : à Neuvy-Sautour, le club de foot et la municipalité organisent la retransmission dans la salle des fêtes ; salle des fêtes également à Venoy ; ou encore à Treigny, où c'est au CPI, le local des pompiers que le match sera diffusé.

Et puis il reste toujours une solution : la terrasse de votre bar préféré ! Que ce soit dans les grandes villes ou les villages, ils seront peu à y couper... Mais peut-être faudra-t-il prévoir le coup, et ne pas arriver trop tard, si vous ne souhaitez pas regarder le match debout !

La liste des endroits où regarder la finale