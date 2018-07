Dans le Berry, les communes mettent les petits plats dans les grands pour permettre aux supporters de suivre la finale de la coupe du monde de football entre la France et la Croatie. Plusieurs écrans géants vont être installés.

Centre-Val de Loire, France

A la maison avec la famille et des amis, dans un café ou alors sur une fan zone : vous avez le choix pour suivre la finale de la coupe du monde ce dimanche entre la France et la Croatie. Dans le Berry, plusieurs écrans géants seront installés sur des fan-zones contrôlées et sécurisées.