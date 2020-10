Où rendre hommage en Vaucluse à Samuel Paty ?

En Vaucluse non plus, l'émotion ne retombe pas après l'assassinat de Samuel Paty. Ils étaient déjà des centaines de manifestants dimanche après-midi à Avignon et à Apt. Ils seront encore très nombreux à se rassembler ce mercredi. Voici la liste des rassemblements connus dans notre département.

Au Thor, drapeau en berne et minute de silence à 11 h devant la mairie.

À Camaret, la sirène se déclenchera à 11h30 et les élus observeront une minute de silence devant la mairie.

À Jonquières, rendez-vous fixé à 11 h45 devant le pôle enfant jeunesse.

À Apt, la cérémonie a lieu à midi place Gabriel Péri.

À Orange, un hommage sera rendu en deux temps : un rassemblement à 12h15 place Clémenceau avant un défilé prévu à 17h depuis le collège Barbara Hendricks.

À Cavaillon et Carpentras, rassemblement à 18h devant les hôtels de ville.

À l'Isle-sur-la-Sorgue, rendez-vous à 18h au parc Gauthier au parc gauthier.

Enfin, à Avignon, le rendez-vous est fixé à 18h sur la place de l'horloge.

Tous ces hommages sont bien sûr organisés dans le respect des règles sanitaires : masques et distanciation physique obligatoire.