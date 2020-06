Où se baigner en toute sécurité en Sarthe cet été ?

Après la noyade ce mardi soir, d'un jeune homme de 19 ans dans la Sarthe, nous vous proposons une liste des sites où l'on peut se baigner dans le département. Le drame s'est produit sur le chemin de halage entre Arnage et Allonnes. La victime aurait sauté à l'eau dans une zone interdite à la baignade.

Les sites de baignade en Sarthe

La Flèche

Le lac de la Monnerie qui a le pavillon bleu pour la sixième année consécutive, c'est une grande plage de 8. 000 m², et un club de voile. La baignade est surveillée depuis le 10 juin et jusqu'au 3 juillet (les mercredis, samedis et dimanches de 13h à 19h) puis du 4 juillet au 30 août (tous les jours entre 11h00 et 19h00). La location de pédalos et de vélos a lieu tous les week-ends jusqu'au 28 juin (entre 13h et 19h pour les vélos, entre 9h et 19h pour les pédalos) puis du 4 juillet au 30 août (entre 14h et 19h du lundi au vendredi, entre 11h et 19h le week-end).

Tuffé

À la base de loisirs de Tuffé Val de Chéronne, il y a une grande plage. La baignade sera autorisée et il y aura un surveillant de baignade diplômé du 1er juillet au 31 août. Des locations de pédalos et de vélos sont disponibles et ils seront désinfectés à chaque utilisation. Même chose au mini-golf pour le matériel.

Sillé-le-Guillaume

La plage de Sillé-le-Guillaume est de nouveau ouverte depuis le 2 juin. La baignade sera surveillée à partir du 4 juillet avec deux surveillants la semaine et trois le week-end. Le parcours du lac et les randonnées dans la forêt qui touche le lac sont de nouveau autorisées. Il faut respecter les distances d'un mètre et ne pas former de groupes de plus de dix personnes sur la plage. Du gel hydro-alcoolique est à la disposition des visiteurs sur plusieurs points du site et le port du masque est obligatoire pour certaines activités nautiques.

Plusieurs dizaines de sarthois ce mercredi 24 juin sur la plage de Sillé-le-Guillaume © Radio France - Christelle Caillot

Arnage

La base nautique de la Gèmerie est surveillée depuis le week-end du 19 juin. C'est un espace de baignade protégé et autorisé contrairement au lieu où s'est produit la noyade du jeune homme de 19 ans en ce début de semaine. Le plan d'eau a même obtenu pour la première fois cette année, le Pavillon Bleu, preuve de la qualité de l'eau de baignade et de la propreté du site. C'est seulement la deuxième commune sarthoise à obtenir le label, après le lac de la Monnerie à la Flèche. Le site dispose aussi d'un skate-park, d'une aire de pétanque, et de nombreux jeux pour les enfants.

Mamers

À Mamers, chaque plan d’eau a sa spécialité : il y en a un pour la baignade qui sera surveillée à partir de juillet, et un pour la pêche. Proche de la plage, il y a des jeux pour les enfants, et un centre équestre. La baignade sera surveillée tous les jours, de 14 h à 18 h 30, jusqu’à fin août. À environ 1 h du Mans.

Mansigné

La base de loisirs fait 60 hectares dont 30 hectares de plan d'eau. Il y a une plage de sable fin donne accès à la baignade surveillée l'été. D'autres activités sont proposées : pêche, sentiers pédestres, tennis, jeux pour les enfants, tables de pique-nique, location de pédalos, de canoës, de paddles, de bateaux et de VTT.

La Ferté-Bernard

La base de loisirs de La Ferté-Bernard est composé d'un plan d’eau avec une plage. Le site fait 45 hectares. La baignade sera surveillée à partir du mois de juillet. Vous pourrez aussi faire de la voile, du tir à l'arc, ou encore du VTT.

D'autres lieux et activités également à découvrir via la carte interactive : Sarthe Tourisme

Le protocole sanitaire pour les activités nautiques et les plages en Sarthe

Comme sur les plages du littoral français, suite au coronavirus, il faut respecter les distances d'un mètre et ne pas former de groupe de plus de dix personnes. Il y a ensuite de nombreuses mesures de désinfection sur le matériel nautique après chaque utilisation. Même chose dans les mini-golf et pour la location des vélos.

Par exemple, un protocole très détaillé a notamment été mis en place pour le lac de la Monnerie à La Flèche pour différents matériels.

Pour les 35 gilets de sauvetage :

La personne qui a utilisé le gilet va tremper le gilet dans un bidon

Demander au client de retourner le gilet avant de pulvériser un produit désinfectant.

Remettre à la location que les gilets secs

Pour les pédalos :

Appliquer un produit désinfectant sur les parties susceptibles d’être touchées avec les mains avec des lingettes, et u pulvérisateur.

Pour les vélos :

Désinfecter les poignées et les selles des vélos après chaque usage

Ce protocole sanitaire sur l'ensemble des plages et des lacs en France pourrait être allégé début juillet.