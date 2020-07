Où se baigner en toute sécurité cet été en Vaucluse ?

La saison estivale ne commence pas bien en Vaucluse. On déplore déjà pas moins de six morts par noyade depuis le début de l'année. Malaise brutal, chute violente, défaut de surveillance parentale... les raisons sont multiples. À chaque fois, des vies perdues et des familles brisées. La situation s'est compliquée avec l'arrivée de la crise sanitaire.

De nombreuses piscines publiques devant rester fermées (Beaumes-de-Venise, Avignon, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape etc), les Vauclusiens sont nombreux à se ruer vers les lacs et les rivières du département. Non sans risque.

La vigilance partout et tout le temps doit rester la règle

Le Vaucluse compte huit plans d'eau où les baignades sont autorisées et surveillées. Il convient cependant de respecter les consignes élémentaires : respectez les panneaux d'information sur les sites, prévenez vos proches lorsque vous allez à l'eau, restez toujours attentifs à vos enfants, ne buvez pas d'alcool avant la baignade et méfiez vous de la différence de température entre l'air et l'eau.

Voici les huit plans d'eau du département où la baignade est surveillée :

Les Girardes à Lapadud

La Plagette à Piolenc

Le lac de Monteux

Les Salettes à Mormoiron

Prato Plage à Pernes-les-Fontaines

Le plan d'eau de la Riaille à Apt

L'étang de la Bonde à Cabrières d'Aigues

Le plan d'eau du camping Val de Durance à Cadenet.

Le Vaucluse compte d'autres sites naturels où la baignade est autorisée -mais non surveillée- ainsi que de nombreuses piscines publiques et privées qui accueillent du public. Dans tous les cas "la vigilance reste la règle" rappelle la préfecture de Vaucluse.