Où seront implantées les cinq nouvelles brigades de gendarmerie dans le Poitou ?

C'est "un effort historique" pour la gendarmerie selon l'Élysée : 238 nouvelles brigades de gendarmerie (fixes ou mobiles) vont voir le jour d'ici 2027 en France. Trois d'entre elles seront implantées dans la Vienne, deux autres dans les Deux-Sèvres. Les lieux d'implantation sont dévoilés ce lundi 2 octobre 2023 par Emmanuel Macron, lors d'un déplacement du Président de la République à Tonneins (Lot-et-Garonne).

Cinq nouvelles brigades de gendarmerie dans le Poitou

Dans la Vienne, trois brigades de gendarmerie vont voir le jour, deux d'entre elles sont des brigades mobiles, la troisième est une brigade fixe. Selon les informations de France Bleu Poitou ces trois brigades vont prendre place à Fontaine-Le-Comte, près de Poitiers (brigade fixe), Scorbé-Clairvaux, près de Châtellerault et Lusignan dans l'Est du département (brigades mobiles).

Dans les Deux-Sèvres ce sont deux nouvelles brigades qui vont être implantées. L'une va être implantée à Brion-près-Thouet dans le nord du département, dans le Thouarsais. il s'agira d'une brigade mobile. La seconde sera implantée à Échiré dans l'est des Deux-Sèvres et il s'agira d'une brigade fixe.

Les brigades fixes sont dotées d'une dizaine de gendarmes, les brigades mobiles sont composées en moyenne de six militaires qui se déplacent dans les territoires et les communes les plus éloignées, les plus "enclavées" via un camion.

"Un effort historique" pour la gendarmerie selon l'Élysée

Au total en France, la création de ces 238 nouvelles brigades, représentent plus 2.000 postes de gendarmes supplémentaires , sur les 8.500 créations d'effectifs de forces de l'ordre annoncés par le gouvernement d'ici à 2027. Elles sont financées via la Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), votée en janvier dernier qui prévoit une hausse de 15 milliards d'euros des crédits du ministère de l'Intérieur sur cinq ans.

Les premières brigades vont voir le jour dès cet automne, en novembre, précise l'Élysée.