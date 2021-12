CARTE - Quelles sont les communes de Dordogne qui ont gagné et qui ont perdu des habitants selon l'INSEE

Votre commune a-t-elle perdu ou gagné des habitants depuis le dernier recensement de l'INSEE ? L'institut publie ce mercredi 29 décembre de nouveaux chiffres et fait le point sur l'évolution de la population. La Région Nouvelle-Aquitaine compte de plus en plus d'habitants mais la situation des 12 départements qui la composent est plus contrastée. La Dordogne est en léger déficit, elle a perdu entre 2013 et 2019 0,1% de sa population, soit environ 4.000 habitants et compte désormais 413.223 habitants selon les derniers chiffres de l'INSEE.

Population en baisse dans les trois plus grandes communes

Périgueux repasse en dessous de la barre des 30.000 habitants avec une baisse de 0,1% de sa population, elle compte désormais 29.896 haibtants. A Bergerac et à Sarlat, la baisse est plus importante, de 0,8%. Bergerac compte désroamis 26.693 habitants, Sarlat 8.816.

Thénac est celle qui gagne le plus d'habitants

La commune qui a gagné le plus d'habitants est celle de Thénac dans le Bergeracois, avec 5,1% de population en plus entre 2013 et 2019. Celle qui en a le plus perdu est celle de Biron, dans le sud du département avec 4,3% d'habitants en moins, des chiffres à relativiser puisque la commune de Biron est passée de 188 à 144 habitants.

Découvrez l'évolution démographique de votre commune

Et chez vous ? quelle est la situation de votre commune ? Voici une carte avec les chiffres donnés par l'INSEE :