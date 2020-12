Où sortir en Dordogne pendant ces vacances scolaires ?

Les vacances scolaires ont débuté mais il est difficile de savoir quoi faire et où aller en Dordogne. Il reste tout de même quelques possibilités de balades dans les parcs et jardins ou sur les parcours de randonnées.

Ça y est les vacances scolaires ont débuté, c'est le moment idéal pour visiter la Dordogne !

Mais difficile de savoir ce qui est possible de faire ou de voir en cette période de crise sanitaire. Si beaucoup de sites touristiques sont fermés, il reste toujours la randonnée ou les visites guidées pour découvrir le département

Parcs et jardins sont ouverts

Les parcs et jardins sont ouverts à la balade. Comme aux jardins suspendus de Marqueyssac à Vézac. Les 6 kilomètres de promenade peuvent se faire du dimanche 20 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 de 14h à 17h, excepté le 25 décembre. Pour d'autres balades, il y a le jardin des Arènes ou le Parc Gamenson à Périgueux.

Partir en randonnée

Découvrir les paysages du territoire, cela peut aussi se faire à pied ! Terra Aventura propose plusieurs parcours de randonnées en Dordogne. À Périgueux, les randonneurs peuvent s'adonner au parcours l'Isle au trésor. Le parcours démarre au quai de l'Isle, passe par le jardin du Thouin et la place du Cordec et se termine au bout de 4 kilomètres dans un endroit caché qui est à découvrir en suivant les indices du parcours. Une quarantaine de parcours est à découvrir sur le site de Terra Aventura ou sur le site de Dordogne Périgord.

Visites guidées de Périgueux

L'office de tourisme du Grand Périgueux organise différentes visites guidées de la ville de Périgueux. Les groupes de 12 personnes pourront découvrir le quartier sous toutes ses coutures le 22, 23, 26, 29, et 30 décembre. Les tarifs varient de 3 euros pour les enfants à 6 euros pour les adultes. Plus d'informations et réservation auprès de l'office de tourisme du Grand Périgueux.

Aller aux marchés de Noël

Il est encore temps de profiter des derniers marchés de Noëlqui ont pu être maintenus. À Sarlat-la-Canéda, les pains d'épice, la confiture, les objets en céramique, les bijoux et bien d'autres objets artisanaux seront vendus dans la rue de la République jusqu'au mercredi 23 décembre. À Périgueux, le mercredi 23 décembre sur la place Bugeaud.