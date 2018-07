Valence, France

Il va falloir être patient, on préfère vous prévenir tout de suite. Après la victoire de l'équipe de France de football en Coupe du monde, le nouveau maillot à deux étoiles va être difficile à trouver pour le commun des mortels. Pour en savoir plus, premier arrêt : un magasin de sport, évidemment, au rayon football. "On sait seulement qu'ils doivent arriver dans le courant de l'été, affirme Théo, vendeur chez Intersport à Valence. Même Nike ne sait pas quand ils vont pouvoir nous livrer, on est dans l'attente". En attendant, les demandes se font de plus en plus pressantes. "On a eu au moins une quinzaine d'appels en quelques heures à peine", confirme Théo.

Le maillot à une étoile devient collector

Si vous possédez un maillot avec une seule étoile sur la poitrine, gardez-vous bien de le jeter à la poubelle, il deviendra bientôt collector. "Je suis venu acheter le maillot une étoile, avant qu'il ne disparaisse et ne sois remplacé", confie même Bruno. "C'est une page de l'histoire qui se tourne, nous avons vendu notre dernier ce matin, affirme le vendeur du magasin.

Se tenir informé sur le site internet

Cette maman, elle, est venue directement au magasin avec ses enfants pour en savoir davantage. Choux blanc donc, mais elle a une idée : "Nous irons directement voir sur le site de Nike". Le site de l'équipementier a en effet inauguré un nouvel onglet : "Obtenir le maillot deux étoiles" pour se tenir informé. En rentrant votre numéro, vous recevrez ainsi une alerte sur votre téléphone, vous informant de la sortie officielle du maillot. Ne reste plus qu'à patienter, et à préparer la carte bleue. "Pour une réplique, il faudra compter environ 90 euros, estime Théo, le vendeur. Le véritable maillot sera autour de 140 euros".