Yonne, France

Où acheter son chocolat pour Pâques?

Comme la tendance aujourd'hui en France c'est de privilégier la qualité , de plus en plus de personnes préfèrent acheter chez un artisan chocolatier ou en boulangerie qu'en grande surface : le produit est fait maison avec plus de cacao, de meilleure qualité aussi parfois et moins de sucre. C'est meilleur au gout mais c'est aussi plus cher que dans les hypermarchés : comptez 30 à 40 euros de plus au kilo.

En France on mange chaque année environ 7 kilos et demi de chocolat. Assez loin derrière les allemands ou les belges qui sont à plus de 10 kilos.

Quel est le chocolat qui se vend le plus ?

A Pâques , il y a beaucoup de chocolat au lait de vendu parce que ça rappelle l'enfance aux adultes. Et puis surtout parce que pour les enfants c'est plus doux, plus sucré que le chocolat noir .

Dans les magasins on retrouve les traditionnels symboles de Pâques. La cloche , les œufs et le lapin. Il y a aussi le poisson. Et cette année, le poisson, c'est sa fête puisque Pâques tombe un premier avril.

Est ce que c'est vrai que le chocolat est bon pour la santé ?

Selon plusieurs études le chocolat permettrait de booster notre concentration. C'est bon pour la mémoire également. Et il réduirait aussi les risques de maladies cardiovasculaires .

Par contre si vous êtes du genre à vous ruer sur une tablette de chocolat quand vous avez un coup de blues, ça ne vous remontera pas le moral. C'est une étude américaine qui le dit.

Est ce que le chocolat fait grossir ?

En mangeant la tablette ,certainement. Par contre deux carrés par jour , c'est la dose raisonnable. Et l chocolat noir est préférable au chocolat au lait , car on l'a dit précédemment , il contient moins de sucre. A ce sujet, le spécialiste du chocolat sans sucre en France , qui est vice champion du monde s'appelle Guy Roux. Ce n'est pas le notre, l'ex-entraineur de l'AJA . Celui ci est maitre chocolatier. Il remplace le sucre par le maltitol, un édulcorant. Ce Guy Roux, vous l'avez peut être rencontré au salon du chocolat qui se tenait à Auxerre en février dernier.