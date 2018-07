Dimanche, l'équipe de France va disputer la finale de la Coupe du Monde de football. Certains resteront chez eux, d'autres iront dans les bars. Et puis il y aura dans certaines communes, la possibilité de vivre l'événement grâce à des écrans géants.

La France va disputer dimanche sa troisième finale mondiale en l'espace de vingt ans. Son adversaire sera connu ce mercredi soir. Si la ville de Laval dit encore réfléchir à l'installation d'un écran géant quelque part dans la ville, d'autres communes ont déjà tout prévu.

Château-Gontier

L'écran (5x3 m) sera installé par la société VandB dans le jardin public du Bout du Monde avec le soutien logistique de la ville de Château-Gontier. Rendez-vous à partir de 14h45 au théâtre de Verdure. Il y aura une buvette sur place. Par ailleurs, le centre-ville de Château-Gontier sera réservé aux piétons et les voitures seront interdites sur le place de République.

Mayenne

L'installation d'un écran était prévu de longue date à Mayenne dans le cadre de la Bringue des Mainiots. Trois jours de fête et d'événements avec le passage du Tour de France le vendredi 13, le trail La Populaire le samedi 14, et donc la retransmission de la finale de la Coupe du Monde dans le parc du Château. Un écran de 12 mètres carré basé sur un camion et qui vient de Lille.

Craon

En collaboration avec l’ES Craon Football, la ville de Craon organise une retransmission publique sur grand écran à l’espace le Pré 9, près du plan d’eau du Mûrier. L’ouverture des portes aura lieu à 16h30. L’accès pour les véhicules se fera par la rue Flandres Dunkerque / chemin de la Motte pour un stationnement sur le parking enherbé situé à côté de la salle.

Evron

C'est la place de la Basilique qui a été choisie avec un écran de 5mx3m.

Gorron

La retransmission est prévue à l'Espace Colmont.

Mesures de sécurité

Partout, des mesures de sécurité seront appliquées avec fouille visuelle des sacs à l'entrée des "fan zones". Les bouteilles seront interdites.