Où voir le feu d'artifice du 14 juillet en Occitanie ?

Après une année quasi blanche en Occitanie, les feux d'artifice devraient faire leur retour le 14 juillet 2021. À Toulouse, ce n'est pas un mais quatre feux qui seront tirés. L'un d'eux à l'est de la ville, quartier Jolimont ; un autre à la Cépière ; un à Pech-David ; et le dernier au nord de Toulouse, au niveau du Ginestous.

D'après la mairie, les feux seront "visibles de loin, d'une durée de plus de 8 minutes". Ils seront par ailleurs identiques, et tirés en même temps.

ɐviter les grosses affluences

Le but d'une telle organisation est d'éviter les grands rassemblements. En 2019, près de 300 000 personnes s'étaient en effet retrouvées à la prairie des Filtres pour admirer le grand feu d'artifice.

À Rodez aussi, le feu est maintenu. "Je suis assez optimiste, confie Christian Teyssedre, le maire de la ville. Nous allons même organiser le festival Estivada, et les mesures sanitaires seront prises en temps voulu." À Carcassonne en revanche, le traditionnel embrasement de la cité n'aura pas lieu. De son côté, la mairie d'Albi n'est pas en mesure de confirmer ou non la tenue du spectacle.

L'incertitude du covid est toujours là, David Proteau, directeur artistique de Ruggieri.

Pour l'entreprise toulousaine Ruggieri, spécilisée dans les spectacles pyrotechniques, le retour des feux d'artifices dans la région est une excellente nouvelle. "Nous avons été contactés par plusieurs communes, et nous avons répondu à des appels d'offre, explique David Proteau, le directeur artistique de Ruggieri. On espère réaliser autant de feux d'artifice le 14 juillet 2021 qu'il y a deux ans". Mais ces commandes ne permettront pas de rattraper les pertes de 2020. "Tous les grands spectacles prévus avant le mois de juillet ont été annulés, et l'incertitude du covid est toujours là", ajoute-t-il. Pour aller de l'avant, il faut selon lui réfléchir à des spectacles adaptés aux mesures sanitaires, comme à Toulouse.