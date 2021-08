"On oublie tout !" : la journée des oubliés des vacances au Safari de Peaugres

Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient des tigres, des loups, des girafes ou des rhinocéros. Des enfants de Drôme et d'Ardèche ont passé ce lundi 23 août au Safari de Peaugres pour la Journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire.

Côté Drôme, près de 150 parents et enfants sont arrivés de Valence, Romans-sur-Isère ou Montélimar. Côté Ardèche, uniquement des enfants, environ 200, ont fait le voyage du Teil, de Bourg-Saint-Andéol ou de Viviers. Point de ralliement : le Safari parc à Peaugres, dans le Nord-Ardèche.

Après un tour en car dans le parc, entourés de loups ou d'ours, les enfants ont arpenté les allées du parc animalier. Feriel, 6 ans, est tombée fan des biches à qui elle donne de l'herbe à manger : "Il y en a une notamment, c'est ma préférée. Elle est trop trop mignonne mais ça gratte un peu quand on la touche".

À côté, Lamia se réjouit de cette journée pour ses trois fils qui ont déjà diffusé plusieurs vidéos sur TikTok (NDLR : réseau social très populaire chez les jeunes où on poste des vidéos) : "On oublie tout ! C'est la première fois qu'on vient ici et c'est la première fois qu'ils voient des animaux sauvages comme ça. Au moins, on n'a pas raté les vacances".

C'est bien le but pour Béatrice, bénévole au Secours populaire du Teil : "Quand des enfants de 10 ou 12 ans nous dise qu'ils n'ont jamais vu des girafes ou des zèbres, ça nous fait mal au cœur. Et cette journée est d'autant plus importante en période covid où les enfants se retrouvent encore plus enfermés chez eux".

Il est important aussi pour le Secours populaire que ces enfants puissent se créer des souvenirs de vacances à partager avec leurs copains de classe à la rentrée. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de venir ce lundi regrette Nadine Valier, la responsable de l'antenne de Valence : "Encore à cause du covid et du pass sanitaire. Certains [parents] ne sont pas vaccinés et d'autres ne souhaitent pas faire de test. On aurait pu être plus nombreux parce que d'habitude la journée est régionale mais cette année, cela n'a pas pu se faire".