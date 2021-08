Oubliés des vacances : 150 jeunes alsaciens invités au zoo d'Amnéville par le secours populaire

Cette journée était très attendue. Près de 150 enfants venus de Strasbourg, Mutzig et Bischwiller, dans le Bas-Rhin, ont découvert ou redécouvert le zoo d'Amnéville, en Moselle, lors de la journée des oubliés des vacances organisée par le secours populaire ce mercredi.

Au total, 250 bas-rhinois ont visité le zoo puisque les parents étaient également conviés. Une visite qui sonne comme un véritable temps fort dans la vie du secours populaire et des personnes accompagnées par l'association. Organisée tous les ans, la journée des oubliés des vacances permet aux enfants qui n'ont pas pu partir de s'évader le temps d'une journée et de retrouver une ambiance estivale. "On veut que ces enfants aient, eux aussi, des souvenirs de vacances à raconter à la rentrée" détaille Françoise, bénévole du secours populaire à Bischwiller.

Bénévole et bénéficiaire du secours populaire au zoo d’Amnéville lors de la journée des oubliés des vacances. 250 personnes du Bas Rhin se sont rendues au zoo d’Amneville ce mercredi 18 août © Radio France - Léo Limon

Venue avec ses frères et sa mère, Annahit savoure ce moment rare : " j'aime beaucoup venir au zoo, c'est la première fois que je viens ici. Ca me rend vraiment heureuse" explique la jeune fille, très touchée par l'action du secours populaire "certaines personnes n'ont pas les moyens de visiter certains lieux touristiques. Ces actions nous offrent de la bonne humeur, on est plus heureux. Sans le secours populaire on ne pourrait pas se rendre dans ces endroits. Quand je serai plus grande j'aimerai faire des actions comme celles-ci et créer des associations".

Offrir un temps de vacances et de découverte

Devant l'enclos des hippopotames, Adam s'émerveille de ces animaux "qui sont comme des sous-marins" et qui "peuvent vraiment être dangereux avec leurs dents". Une scène qui émeut sa mama, Markéna, alors qu'ils n'ont pas pu partir en vacances en famille : "ça me fait du bien de voir mon fils heureux comme ça. En plus il découvre des animaux qu'il n'a jamais vu en vrai".

Du côté des bénévoles on savoure le plaisir des bénéficiaires. "Beaucoup n'avaient jamais vu certaines espèces présentes au zoo, les enfants sont heureux mais aussi les parents. C'est forcément une satisfaction quand on est bénévole" explique Lucie Quesado, bénévole au secours populaire du Bas-Rhin.

Un temps de pause pendant la crise

Après les différents confinements, les restrictions sanitaires et les conséquences économiques de la crise, cette journée relève d'une importance particulière pour des familles confrontées à la précarité. "Il y avait une très forte demande, précise Françoise bénévole au secours populaire, les gens avaient besoin de sortir, de changer d'air et de quitter la ville. C'est un besoin pour les enfants et l'ensemble de la famille".

Une nouvelle journée des oubliés des vacances est organisée ce jeudi au Parc de Sainte-Croix à Rhodes pour les bénéficiaires mosellans.