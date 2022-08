Oubliés des vacances : 5 000 petits parisiens sur la plage de Deauville

Après Cabourg l'an dernier, c'est Deauville, la cité la plus huppée de la côte normande, qui accueille ce mercredi la grande journée des Oubliés des vacances du Secours Populaire. 5 000 enfants et accompagnateurs, venus de toute la région Ile-de-France sont ainsi arrivés vers 10h30 à bord d'une centaine de bus pour une grande journée festive, sur la plage. Ils avaient quitté la région parisienne aux environs de 6 heures. Au programme, baignade évidemment, activités sportives, sculpture sur sable et pique-nique. C'est évidemment une intendance énorme que le Secours Populaire dépêche tous les ans avec une équipe de 1500 bénévoles mobilisés.

1500 bénévoles, 100 cars, des tentes et drapeaux pour la sécurité : le Secours Populaire est rôdé dans l'organisation de cette journée des oubliés © Radio France - Eva Gabriel

La baignade a débuté dès 11 heures dans des conditions très favorables puisqu'on attend plus de 26 degrés cet après-midi à Deauville. D'ailleurs certains enfants n'ont pas l'intention de quitter l'eau avant longtemps ont-ils expliqué à notre reporter présente sur place. Certains ont découvert avec surprise...et grimaces...le goût de l'eau salée. Les enfants ont aussi droit à des cadeaux : jouets, casquettes et gourdes.

Cette journée des oubliés normandes est traditionnellement la plus médiatisée. C'est l'image des petits parisiens privés de vacances qui vivent une grande journée de bonheur à la mer qu'ils n'ont souvent jamais vue. Mais entre le 15 et le 30 août, le Secours Populaire organise au total 50 journées des oubliés des vacances. Par exemple cette semaine, ce sont 12 000 enfants des Hauts-de-France qui sont accompagnés tous les jours au Parc Astérix. Au total, 50 000 enfants français bénéficient de ce dispositif. Le Secours Populaire avance aussi les chiffres de 200 000 personnes, parents et enfants confondus, aidés par l'association cet été pour partir -un peu- en vacances.