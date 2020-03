Oubliez les queues de poisson et les noms d’oiseaux… C’est la semaine de la courtoisie au volant.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser les conducteurs au respect des autres usagers de la route en mettant l’accent sur la prévention et l’éducation routière.

Agressivité, injures, klaxons intempestifs, queues de poisson… Il n’est pas toujours simple de rester zen au volant.

Du 16 au 22 mars, des opérations de sensibilisation et des actions pédagogiques sont menées dans les entreprises, les communes et les établissements scolaires afin que de réduire les comportements dangereux et ainsi améliorer la sécurité routière.

La charte des 10 commandements au volant

Dans le cadre de la semaine de la courtoisie au volant, une charte a été rédigée par l’AFPC. Elle vise à favoriser une conduite citoyenne et responsable et un meilleur partage de la route pour l’ensemble des usagers de l’espace public : piéton, cycliste, automobiliste, motard et chauffeur de poids lourds ou de transport en commun.

1. Garder sang-froid en toutes circonstances

2. Rester concentré sur sa conduite

3. Accepter le rythme de conduite des autres usagers de la route et en particulier celui des conducteurs inexpérimentés ou âgés.

4. Ne pas détourner son attention par l’usage des technologies embarquées : téléphone, GPS, lecteur CD….

5. Respecte en toutes circonstances les emplacements signalés "Handicapés" ainsi que les issues de secours : pompiers, hôpitaux, écoles…

6. Eviter de consommer, même raisonnablement, toutes boissons alcoolisées ou produit pouvant diminuer sa capacité de conduire et de maîtriser mon véhicule.

7. Etre attentif et prévenant vis-à-vis des usagers les plus exposés au danger : piétons, enfants, cyclistes et motos.

8. Sur autoroute, Eviter de monopoliser la file de gauche et se rabattre aussitôt après avoir doublé un véhicule.

9. Respecte les piétons et ne pas stationner sur les trottoirs, ni sur les voies cyclables et les passages aménagés.

10. Veiller au bon état de son véhicule, afin de contribuer à une meilleure sécurité, au respect d’autrui et de l’environnement.

