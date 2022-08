Ouistreham : dernier week-end de vacances à la plage pour les Normands comme les touristes

Mélisande, 3 ans et demi, est concentrée : avec sa petite pelle bleue, elle creuse pour ne trouver que du sable mouillé. "Il faut que tu remplisses ton seau jusqu'au bout, pourquoi tu le vides ?", demande Murielle, sa grand-mère. "Parce qu'il y a du sable sec partout", répond la petite fille, un brin boudeuse. Pas question pour elle de s'approcher du rivage : "il y a des trop grosses vagues", s'exclame-t-elle. Avant de retrouver ses petits camarades à l'école jeudi, elle a pu profiter une dernière fois du sable fin en famille. Beaucoup ont misé sur ce dernier week-end de congés pour éloigner loin de leur esprit l'idée de la rentrée.

"Elle est bonne ! lance Hélène, qui vient de se baigner avant de reprendre les cours jeudi. C'est les vacances, il faut en profiter !" Pour Marion, étudiante en alternance, le réveil va sonner plus tôt, dès lundi matin, après deux courtes semaines de congés. "Je profite un maximum, avec toute ma famille, explique-t-elle. Mais je ne me baigne pas, je reviens de vacances dans les Landes, donc l'eau me paraît froide !"

Marion, Hélène et Elise profitent des derniers instants sous le soleil avant de retourner travailler et étudier © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

S'évader avant la rentrée

Rozenn, Mayane et Calisse sont de leur côté affairées à creuser un grand trou dans le sable, dont seules les épaules et la tête de la plus jeune dépassent. "On va creuser jusqu'à l'infini !" lance-t-elle. "Jusqu'à l'Angleterre", plaisante sa grande sœur Mayane, peu pressée de faire son entrée au lycée. "Je ne suis pas motivée du tout ! Je préfère rester à la mer, profiter... Là, on va passer les trois derniers jours à la maison avant la rentrée, regrette l'adolescente. Je n'ai vraiment pas hâte !" "Moi je vais continuer à voir mes copines en CM2, se réjouit Calisse. Mais _la plage va me manquer_, ça faisait six ans qu'on n'était pas venues ici." Toute la petite famille reprend la route vers Grenoble dès 4h30 du matin ce lundi.

Objectif : creuser toujours plus profondément © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Guillaume, qui travaille à Caen, a beau avoir d'autres occasions de revenir s'installer les doigts de pieds en éventail sur le sable, il a tout de même tenu à y passer sa dernière journée de congés. _"_Il faut bien reprendre, je le sais de toute façon ! dit-il. Ca fait deux semaines qu'on est revenus de vacances, on était en Sardaigne, mais on s'est dit qu'on voulait profiter des derniers moments à la plage !" Un peu plus loin, Fabien tape dans un ballon de football : il est venu de l'Essonne juste pour le week-end avec sa femme et ses enfants. "Il n'y a pas de pression par rapport à la rentrée, c'est vrai qu'on y pense pas spécialement, explique-t-il. Ca fait du bien, on décompresse et on ne pense à rien." "C'est une tradition chez nous, conclue Virginie. On essaie de faire un week-end sympa avant la rentrée scolaire des enfants."