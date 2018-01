Laval, France

Le jeune défenseur du Stade Lavallois, qui fêtera ses dix-huit ans le 7 février, aura fait un très bref passage dans le groupe pro mayennais.

Oumar Solet avait signé son premier contrat professionnel de trois ans cet été. Six mois et douze matches de National plus tard le voilà à la porte de la Ligue 1....

Un départ qui devrait amener un beau pactole dans les caisses du Stade Lavallois. On parle d’un transfert autour de deux millions d’euros.