Ouragan Irma : le chef de la Protection Civile de la Haute-Savoie de retour après une mission à Saint-Martin

Yannick Laurent vient de passer quinze jours sur l’ile de Saint-Martin. A la tête d’une équipe de 45 personnes, il a participé aux opérations d’aide à la population touchée par l’ouragan Irma. De retour à Annemasse, il raconte cette mission particulière.

Les traits sont tirés mais à peine rentrée de Saint-Martin, Yannick Laurent a pris quelques minutes pour raconter ses deux semaines de mission sur l’ile des Antilles ravagée par l’ouragan Irma. "Les conditions étaient difficiles", explique le patron de la Protection Civile de la Haute-Savoie. "Nous avons réquisitionné un hangar sinistré par la tempête. Nous dormions à même le sol et comme pour la population, nos denrées alimentaires étaient limitées."

Durant ces quinze jours, Yannick Laurent et son équipe ont participé à la distribution de nourriture et de boisson, au bâchage des habitations et des écoles… "Les gens avaient tout perdu. La difficulté était d’être partout à la fois. Quand on intervenait dans une rue, les habitants des alentours venait pour savoir pourquoi on n’est pas chez eux." Mais il garde surtout en mémoire le sourire des habitants. "On a eu beaucoup de messages de soutien et çà on ne l’oubliera pas."