Ouragan Irma : témoignage d'une Mayennaise qui vit aux Antilles

Rachel est originaire de Mézangers. Elle vit en Martinique depuis 10 ans. Elle vient de vivre une semaine sous tension.

Les deux petites îles françaises des Antilles ont été frappées de plein fouet par l'ouragan Irma, une des plus violentes tempêtes de ces dernières années. Electricité coupée, routes inondées, population confinée. Les dégâts matériels sont très lourds. A cette heure, on ne sait pas encore s'il y a des victimes. Les Guadeloupéens et les Martiniquais, eux, ont plus de chance. Irma n'a fait que passer au large. Le témoignage de Rachel, une Mayennaise qui habite à Fort-de-France :