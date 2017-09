Ouragan Irma : un gala d'accordéon pour aider les sinistrés

La fête se déroulera le mercredi 1er novembre à la salle des fêtes de Château-Gontier.

La Mayenne se mobilise pour les enfants des Antilles qui ont, pour beaucoup d'entre eux, tout perdu lors du passage de l'ouragan Irma. Un accordéoniste de Château-Gontier organisera le 1er novembre prochain un gala d'accordéon à la salle des fêtes de la ville, la municipalité mettant gratuitement à disposition les lieux. Plusieurs musiciens, dont le célèbre Gilou, l'accordéoniste de Pierre Perret, seront présents.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Château-Gontier le 1er novembre

Le but de cette manifestation est de collecter des jouets, des livres, des CD, des DVD (en bon état), tout ce qui rendra le sourire aux petits garçons et petites filles des îles ravagées par Irma. Notez bien cette date, ce rendez-vous de la solidarité et de la générosité : le mercredi 1er novembre à la salle des fêtes de Château-Gontier.