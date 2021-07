Un an après la découverte d'un ouest mort dans les Pyrénées ariégeoises, l'enquête n'a toujours pas permis d'identifier le ou les responsables.

Ours abattu dans les Pyrénées : les 50 000 euros promis par Sea Shepherd toujours d'actualité

C'était il y a un peu plus d'un an ! Le 9 juin 2020, un ours était retrouvé mort dans les Pyrénées, dans le cirque de Gérac, sur la commune d’Ustou, en Ariège. L'animal avait été abattu. L'affaire avait, vous vous en souvenez sûrement, suscité de vives réactions que ce soit du côté des pro-ours comme des anti-ours. Ça avait donné une importante manifestation des défenseurs de l'ours dans les Pyrénées. L'association de protection de l'environnement Sea Shepherd avait même promis une récompense pour toute personne qui permettrait d'identifier le ou les responsables, 50 000 euros ! À l'inverse, les opposants à la réintroduction de l'ours se sont élégamment fait entendre. La présidente de département de l'Ariège, Christine Téqui, avait appelé à ce "que la montagne reste muette".

Un an après, le ou les auteurs de l'attaque contre cet ours n'ont toujours pas été identifiés. "L'enquête est encore en cours, les investigations se poursuivent" précise, le procureur de la République de Foix, Laurent Dumaine.

50 000 euros promis

De son côté, l'association Sea Shepherd rappelle que sa récompense promise est toujours d'actualité. "On a reçu en tout plus d'une dizaine de signalements. Ces personnes nous ont contactées pour nous faire part de doutes ou de suspicions sur différents profils. Ces témoignages n'étaient pas farfelus. Ils ont tous été transmis aux autorités compétentes", explique Elodie, la coordinatrice des équipes Sea Shepherd Toulouse.

Contacté par France Bleu Occitanie, la présidente du département de l'Ariège n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire, précisant qu'elle allait envoyer une lettre au président de la République contre la réintroduction de l'ours. Et la semaine dernière, les conseillers départementaux de l’Ariège ont réclamé le retrait immédiat du projet Life Ours.