Ours dans les Hautes-Pyrénées : la préfecture autorise la capture de Goiat pour lui mettre un collier GPS

Voilà deux semaines maintenant que la préfecture des Hautes-Pyrénées a déclenché le dispositif "ours à problème", après plusieurs attaques de troupeaux dans la vallée du Louron au mois d'avril : trois brebis et un agneau avaient été tués, certains à l'intérieur d'un enclos, d'autres dans une bergerie, et parfois en présence de chien de race "patou des Pyrénées".

Depuis le 28 avril, pendant neuf nuits consécutives, les agents de l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité, étaient à pied d'œuvre pour tenter d'éloigner l'ours des habitations et des bergeries selon le protocole, en ayant la possibilité de procéder à "des tirs de conditionnement aversif", selon les termes exacts, pour ne pas dire des tirs d’effarouchement.

Sauf que le problème n'est visiblement pas réglé. La préfecture des Hautes-Pyrénées a organisé une réunion ce mercredi après-midi à Tarbes. Un point d'étape en présence d'élus du territoire, de représentants d'éleveurs et d'associations de défense de l'environnement. Les autorités confirment qu'il s'agit bien de l'ours Goiat, après des analyses de poils laissés à la bergerie.

Le niveau 3 sur 4 du protocole "ours à problème"

Et la préfecture décide de monter d'un cran, dans le dispositif "ours à problème". On est passé au niveau 3 sur 4. L'objectif est désormais de capturer l'animal pour tenter de lui mettre un collier GPS autour du cou, histoire de mieux le suivre à la trace. Goiat est visiblement parti de l'autre côté de la frontière, en Espagne, et c'est sans doute pour cela qu'aucune autre attaque n'a été relevée dans le secteur français, depuis deux semaines, dans la vallée du Louron, et même dans les vallées d'Aure et de la Barousse.

Maintenant, il faut donc le retrouver pour l'équiper de ce GPS qui fonctionne. Il en avait déjà un, l'an passé, quand il avait déjà eu des "comportements anormaux", sachant que le niveau maximum dans le protocole, au niveau 4 sur 4 : c'est le retrait de l'animal.