Ours dans les Pyrénées : le "cri d'alerte" d'une maire à Emmanuel Macron

Seix, France

"Il a piqué le sprint de sa vie" assure encore ce vendredi Christine Téqui, la maire de Seix en Ariège. C'est elle qui a accueilli dans sa mairie Nicolas Arrègle, le randonneur béarnais qui a croisé un ourson et sa mère ce mercredi près de la Cabane d'Aula. Aujourd'hui la maire écrit à Emmanuel Macron pour lui demander des "réponses concrètes" au sujet de la "_cohabitation imposée des ours et des homme_s."

Christine Téqui, la maire de Seix Copier

Une crainte pour l'économie touristique

Sans revenir sur les problèmes déjà connus de la présence de l'ours pour les bergers et les troupeaux pour qui "la sécurité au travail" ne peut être assurée selon Christine Téqui, celle-ci insiste aussi sur les dangers liés à la perte d'attractivité touristique. "Courageux mais pas téméraire, ce jeune amateur de nature a juré que l'on ne le reprendra plus en Ariège" écrit la maire de Seix qui pose la question de la pérennité du tourisme dans la zone selon elle. Par extension, elle y voit un risque pour les vallées "reconstruites en bâtissant une économie touristique qui garantit la proximité des services aux personnes, la pérennité des commerces, une montagne vivante, innovante, numérique et attractive."

"Ce courrier est un cri d'alerte" prévient enfin Christine Téqui, qui demande au président de la République "le retrait [des ours] pour garantir la sécurité des biens et des personnes, responsabilité qui vous incombe."

La lettre ouverte de Christine Téqui à Emmanuel Macron