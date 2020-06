Ours tué dans les Pyrénées: la récompense, une méthode qui passe mal en montagne

Une pancarte "Non aux ours" à Ustou en Ariège.

C'est une méthode peu conventionnelle qui peut choquer, mais elle est bien légale. L'association Sea Shepherd offrait la semaine dernière 10 000 euros à quiconque aiderait à retrouver la piste de celui qui a tué par arme à feu un jeune mâle ours d'environ quatre ans la semaine dernière sur les hauteurs d'Ustou en Ariège. Depuis, grâce à l'aide de particuliers et d'autres associations, la récompense est désormais passée à 30 000 euros.

Cette initiative est totalement légale, pour inciter ceux qui auraient des informations à le faire savoir. Toutes les informations récoltées seront ensuite données à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint Girons, qui mène l'enquête. Seulement voilà, cette récompense n'est pas du tout du goût d'une bonne partie des habitants dans ce que l'on appelle en Ariège "la vallée de l'Ours", à savoir la vallée d'Ustou, mais aussi Aulus-les-Bains un peu plus loin et la commune d'Ercé.

Ça nous rappelle un peu les méthodes du régime de Vichy

Joint rapidement au téléphone, le maire de la commune d'Ustou, Alain Servat ne semble pas du tout apprécier la méthode employée par Sea Shepherd. "Tout cela nous rappelle un peu les méthodes du régime de Vichy" assure t-il. "C'est une pure incitation à la délation" et le procédé est très discutable pour bon nombre d'autres élus de la région.

Ça peut vite monter à la tête

Les mots sont plus crus pour certains éleveurs du coin comme Pierre, qui parle "d'une sacrée connerie", "dictée par des gens qui ne connaissent pas la région". Ce n'est pas forcément le ressenti général, mais pour bon nombre d'habitants rencontrés, ce système de récompense, c'est surtout très maladroit. "Et une telle somme, ça peut vite monter à la tête de certains et faire faire des choses regrettables" selon Michel, un résident d'Aulus-les-Bains.

Mais l'argent ne suffira pas pour faire parler. "Il y a une vraie solidarité dans nos montagnes" explique un élu. "Lorsqu'une telle initiative vient de l'extérieur, les gens se soudent et ne disent rien. Il sera très difficile de les faire parler". Michel justement est un peu du même avis. "C'est comme en Corse, ces manières de faire créent bien souvent l'omerta".

Pas d'impact sur le tourisme

Même si la plupart des professionnels du tourisme de la vallée s'accordent à dire que cette histoire fait plutôt une mauvaise pub pour la région et pour l'Ariège en général, on ne ressent pas pour l'instant de réels dégâts sur les réservations de gîtes ou de campings. Quelques questions, quelques appels pour se renseigner sur l'ours, parfois même de la curiosité, mais pas d'estimation pour l'instant. Il faudra attendre fin juin pour voir si la saison a vraiment démarré ou non et si l'ours y est pour quelque chose.