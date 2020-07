Trois semaines après la mort d'un ours abattu par balles en Ariège, le 9 juin dernier, des associations pro-ours manifestent ce samedi 4 juillet à Toulouse. Près de 300 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de la région ce matin pour demander le remplacement de l'ours tué.

Ours tué en Ariège : près de 300 personnes pro-ours rassemblées à Toulouse

Près de 300 personnes se sont rassemblées ce samedi 4 juillet en fin de matinée à Toulouse, devant la préfecture de la région : équipées de pancartes, d'ours en peluches et de mascottes, elles manifestent après la mort, le 9 juin dernier, d'un ours tué par balles près d'Ustou, en Ariège. Une action pour réclamer que l'Etat prenne ses responsabilités après la mort de cet ours, une espèce protégée dans les Pyrénées.

Dans les rangs des manifestants, des pancartes et peluches © Radio France - Flora Midy

à lire aussi Ariège : on en sait plus sur l'ours tué par balles dans les Pyrénées

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le calme, à l'appel des associations environnementales et de protection des animaux Pays de l'Ours, Fied-ours, Animal Cross, la LPO ou encore WWF. Une délégation de cinq représentants est reçue à 11h30 à la préfecture pour réclamer le remplacement de l'ours tué.

De leur côté, les éleveurs des Pyrénées se rassemblent ce samedi autour de l'étang de Lers, en pleine montagne ariégeoise, pour dénoncer au contraire les prédations de l'ours : 21 bêtes sont mortes cette semaine, victimes d'un dérochement. Elles sont tombées d'une falaise après avoir été effrayées, probablement à cause de l'ours indiquent les éleveurs.