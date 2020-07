Ours tué : plainte contre la présidente du département de l’Ariège pour subornation de témoin

Dans les montagnes de l’Ariège, la récompense de 10.000 euros portée à 50.000 euros promise par l’association Sea Shepherd à toute personne donnant des informations pouvant faire avancer l’enquête sur le ou les auteurs de la mort de l’ours retrouvé tué par balle début juin à Ustou ne délie pas les langues.

Aujourd’hui, l’association écologiste a décidé de déposer plainte contre la présidente du département de l’Ariège, Christine Teiqui avait appelé à garder le silence dans un éditiorial intitulé "que la montagne reste muette". Une plainte a été déposée pour subornation de témoin.

Un appel à la loi du silence

"En tant qu’élue la plus importante du département et première magistrate de la commune de Seix, ayant à ce titre la qualité d’officier de police judiciaire, cet appel à la loi du silence est une pression sur ses administrés, ce qui constitue le délit de subornation de témoin, réprimé par l’article 434-15 du Code pénal d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende." indique l’association écologiste dans un communiqué.

"Au-delà du caractère pénalement répréhensible, une telle omerta imposée par la présidente du département constitue une dérive grave dans un État de droit" estime Lamya Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France. "L’Ariège serait-il un territoire perdu de la République ?"

Pompe à fric

Par ailleurs, une plainte en diffamation est également déposée contre Christine Téqui pour ses propos qualifiant Sea Shepherd de "pompe à fric". Une plainte en diffamation est parallèlement déposée contre l’ASPAP (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Ariège-Pyrénées) qui accuse Sea Shepherd d’avoir lancé une "chasse à l’homme avec prime à la délation" et d’avoir recours à des "procédés dignes de la guerre 39-45".