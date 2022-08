Ousse-Suzan : incertitudes sur la tenue et l'organisation de la foire de la Saint-Michel

Après deux ans d'absence, la foire de la Saint-Michel doit faire son grand retour à Ousse-Suzan, dans les Landes, ce jeudi 29 septembre. Environ 500 marchands et forains proposent à la vente des produits en tous genres : fromage, vin, charcuterie mais aussi vêtements et appareils électro-ménagers.

A l'occasion de cette foire annuelle, entre 20 000 et 35 000 visiteurs venus de toute la France sont attendus dans cette commune de seulement 250 habitants. Le problème, c'est que comme tous les ans, elle a lieu dans la forêt de Suzan, et qu'après un été marqué par les incendies dans les Landes, certains sont inquiets.

Si c'était demain, on ne pourrait pas faire la foire

Du côté des organisateurs, on est en revanche plutôt confiant. "Si c'était demain, on ne pourrait pas faire la foire, estime Alain Dulbac, l'un des deux organisateurs de la foire de la Saint-Michel d'Ousse-Suzan. Mais là, il reste encore un mois, et j'espère que le temps va changer en arrivant vers l'automne. Mais je suis plutôt confiant, il y a eu un petit peu d'orages ces derniers jours... Les années où le risque était plus sévères, nous sommes passés de deux à quatre camions de pompiers. Cela se décidera avec les acteurs de la sécurité et le service départemental d'incendies et de secours."

Une réunion est prévue le 9 septembre entre les organisateurs, la préfecture, les pompiers et les gendarmes pour sécuriser le site et en savoir plus quant à l'organisation et la tenue de l'événement.