Ousse Suzan : vivre le reconfinement dans une petite commune des Landes

Le reconfinement est entrée en vigueur il y a maintenant plus d'une semaine. S'il est toujours possible d'aller travailler, les sorties pour les loisirs sont, elles restreintes. On est allés voir comment on vit le reconfinement dans un petit village de 280 habitants, à Ousse Suzan dans les Landes.

A la question "Vous vous sentez reconfinés, vous ?" Ils sont plusieurs à nous avoir répondu : "Pas vraiment..." La petite commune d'Ousse Suzan est quasiment déserte, seules quelques voitures passent sur la route devant l'église et on entend au loin les rires des enfants, dans la cour de récré de l'école primaire. "Même quand on n'est pas en confinement il n'y a personne sur la place devant la mairie", assure Jacky Persillon, chauffeur de poids lourds et maire du village de 280 habitants.

Le nouvel édifice de la mairie a été inauguré il y a un an © Radio France - Radio France

Le reconfinement n'a pas changé grand chose à son quotidien : "Moi je continue normalement mon activité professionnelle, alors je ne vois pas vraiment le changement", explique-t-il. Constat partagé par Corinne, habitante du village : "La seule différence, c'est que je ne peux plus sortir les weekends. Sinon, je ne chasse pas, je ne pêche pas, je ne vais pas aux champignons... donc ma vie est toujours la même !"

Alain, lui, chasse et aime aller chercher des cèpes. Alors le temps est long pour le retraité, propriétaire d'une palombière. "Je vais soigner mes pigeons à la palombière donc ça me fait une petite sortie d'une heure... j'évite de regarder le ciel, comme ça, ça me fait pas trop envie", raconte-t-il en souriant. Même s'il dit être très tenté de partir chercher des cèpes, le reconfinement passe avant, il le respecte à la lettre : "Il n'y a pas le choix. Il faut vaincre le virus !"

Ouverture d'un multiple rural en plein confinement

A Ousse Suzan, on peut se promener sans croiser personne "On a de l'espace, sur ça y'a pas de problème" rigole le maire. "Il faut juste faire attention à ne pas oublier de donner l'attestation aux enfants, quand ils vont jouer dans le champs", pointe Vanessa. Avec son mari, Jérémy, elle vient de reprendre le multiple rural, qui fait épicerie et restaurant. Ouvert au tout début du confinement, les plats sont pour l'heure seulement à emporter. "Moi je n'ai pas l'impression d'être confinée, parce qu'avec l'ouverture du multiple, on a eu beaucoup de travail", explique Vanessa.

Le multiple rural ouvert par Vanessa et Jérémy début novembre © Radio France - Radio France

Faire ses débuts en période de confinement : une situation qui en aurait découragé plus d'un. Mais le bilan de la première semaine n'est pas trop mauvais : "Les gens sont plutôt contents de la réouverture et de revoir un peu de vie au village malgré le confinement" note la gérante. Les activités reprennent donc, même en confinement !

Contact du multiple rural "Le Kaléo Family", à Ousse-Suzan : 09 51 67 48 73 ou 07 49 61 63 97.